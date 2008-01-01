Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Карпин: «Шомуродов правда кривоногий. У него ноги реально колесом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему называл Эльдора Шомуродова кривоногим. Сейчас форвард выступает за «Дженоа».

    «Это правда, что Шомуродов кривоногий. У него ноги кривые – они реально колесом. Че здесь такого-то?» – считает Карпин.

    • Шомуродов играл в Ростове-на-Дону с 2017 по 2020 год.
    • Футболист провел 44 матча, забил 21 гол за сборную Узбекистана.
    • В текущем сезоне Серии А Шомуродов провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3678

      solodealer 1 час назад

      Ничего "такого" в кривоногих футболистах нет.. У нас, вон, даже среди банкиров..."кривоногих" полно...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2473

      _Marqella_ 1 час назад

      Так он футболист,у всех футболистов ноги колесом,все это знают,что в зтом такого???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7521

      NewLife 1 час назад

      Новостей особых нет, поэтому пару дней назад резали Джикию на фразы, теперь Карпина. Получается херня.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82656
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru