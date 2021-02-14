Карпин: «Шомуродов правда кривоногий. У него ноги реально колесом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему называл Эльдора Шомуродова кривоногим. Сейчас форвард выступает за «Дженоа».
«Это правда, что Шомуродов кривоногий. У него ноги кривые – они реально колесом. Че здесь такого-то?» – считает Карпин.
- Шомуродов играл в Ростове-на-Дону с 2017 по 2020 год.
- Футболист провел 44 матча, забил 21 гол за сборную Узбекистана.
- В текущем сезоне Серии А Шомуродов провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»