Месси, Гризманн – в тройке самых подешевевших игроков в текущем сезоне по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt по ходу сезона обновляет трансферную стоимость футболистов. Больше всех потерял в цене Антуан Гризманн (-32 миллиона фунтов стерлингов). Также в тройку самых подешевевших игроков попал его партнер Лионель Месси. Десятка выглядит так.
1. Антуан Гризманн – текущая стоимость 54 миллиона (-32,4 относительно начала сезона-2020/21).
2. Кристиан Эриксен – 31,5 (-29,7).
3. Лионель Месси – 72 (-28,8).
4. Эден Азар – 45 (-27).
5. Деле Алли – 34,2 (-23,4).
6. Самуэль Умтити – 9 (-19,8).
7. Н’Голо Канте – 54 (-18).
8. Лерой Сане – 54 (-18).
9. Иско – 18 (-18).
10. Рахим Стерлинг – 99 (-16,2).
Источник: Transfermarkt