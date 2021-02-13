Месси, Гризманн – в тройке самых подешевевших игроков в текущем сезоне по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt по ходу сезона обновляет трансферную стоимость футболистов. Больше всех потерял в цене Антуан Гризманн (-32 миллиона фунтов стерлингов). Также в тройку самых подешевевших игроков попал его партнер Лионель Месси. Десятка выглядит так.

1. Антуан Гризманн – текущая стоимость 54 миллиона (-32,4 относительно начала сезона-2020/21).

2. Кристиан Эриксен – 31,5 (-29,7).

3. Лионель Месси – 72 (-28,8).

4. Эден Азар – 45 (-27).

5. Деле Алли – 34,2 (-23,4).

6. Самуэль Умтити – 9 (-19,8).

7. Н’Голо Канте – 54 (-18).

8. Лерой Сане – 54 (-18).

9. Иско – 18 (-18).

10. Рахим Стерлинг – 99 (-16,2).