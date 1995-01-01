Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Месси, Гризманн – в тройке самых подешевевших игроков в текущем сезоне по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt по ходу сезона обновляет трансферную стоимость футболистов. Больше всех потерял в цене Антуан Гризманн (-32 миллиона фунтов стерлингов). Также в тройку самых подешевевших игроков попал его партнер Лионель Месси. Десятка выглядит так.

    1. Антуан Гризманн – текущая стоимость 54 миллиона (-32,4 относительно начала сезона-2020/21).

    2. Кристиан Эриксен – 31,5 (-29,7).

    3. Лионель Месси – 72 (-28,8).

    4. Эден Азар – 45 (-27).

    5. Деле Алли – 34,2 (-23,4).

    6. Самуэль Умтити – 9 (-19,8).

    7. Н’Голо Канте – 54 (-18).

    8. Лерой Сане – 54 (-18).

    9. Иско – 18 (-18).

    10. Рахим Стерлинг – 99 (-16,2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82602
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru