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  • Хендрикс – о тренировке в Тарасовке: «Это сумасшедший опыт. Каждый раз нос замерзает»

Хендрикс – о тренировке в Тарасовке: «Это сумасшедший опыт. Каждый раз нос замерзает»

13 февраля 2021, 15:55
6

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился впечатлениями после тренировки на заснеженной базе в Тарасовке.

«Это был сумасшедший опыт. Каждый раз нос замерзает, снег, лицо... Сегодня под меня подкатились, я упал на землю и стал мокрым. Конечно, у нас [в Нидерландах] идeт снег, но на улице не так холодно – здесь ты чувствуешь это. Но если ты тепло одет и двигаешься, то всe нормально», – рассказал полузащитник.

  • «Спартак» проводит третий сбор в Москве по решению главного тренера Доменико Тедеско.
  • Температура воздуха в столице опускалась до минус 14 градусов.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (6)
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NewLife
1613234862
Чемпионы в скором!
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Иван Петров 1986
1613240225
А 20 го обещают 16 градусов мороза, вот веселая игра с Динамо будет. Я вот думаю - нужно мутко до трусов раздеть и пускай он весь матч трусцой бегает за воротами. Ну дебилы придумали в феврале играть, а в июне и июле отдыхать.
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zigbert
1613314093
Зима нынче холодная. Впереди официальные матчи. Играть будет в таких условиях очень сложно.
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