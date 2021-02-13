Хендрикс – о тренировке в Тарасовке: «Это сумасшедший опыт. Каждый раз нос замерзает»

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился впечатлениями после тренировки на заснеженной базе в Тарасовке.

«Это был сумасшедший опыт. Каждый раз нос замерзает, снег, лицо... Сегодня под меня подкатились, я упал на землю и стал мокрым. Конечно, у нас [в Нидерландах] идeт снег, но на улице не так холодно – здесь ты чувствуешь это. Но если ты тепло одет и двигаешься, то всe нормально», – рассказал полузащитник.