Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    PR-менеджер Болотова: «Джикия и Дмитрий Комбаров в 2017 году спасали Самедову жизнь»

    PR-менеджер защитника «Спартака» Георгия Джикии Елена Болотова рассказала, после какого события познакомилась с футболистом. Оно произошло на футбольном поле.

    «В 2017 году в матче с «Уралом» Александр Самедов попал в сильное столкновение и потерял сознание. Он выключился, лежал без сознания. Джикия и Дима Комбаров в этот момент были теми людьми, которые спасали Самедову жизнь. Они к нему бросились. Георгий вытаскивал язык, чтобы Саша не умер», – рассказала Болотова.

    • В 2017 году «Спартак» взял чемпионство.
    • Самедов сейчас работает селекционером в «Локомотиве».
    • Болотова также ведет дела форварда «Локомотива» Федора Смолова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82581
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru