PR-менеджер Болотова: «Джикия и Дмитрий Комбаров в 2017 году спасали Самедову жизнь»

PR-менеджер защитника «Спартака» Георгия Джикии Елена Болотова рассказала, после какого события познакомилась с футболистом. Оно произошло на футбольном поле.

«В 2017 году в матче с «Уралом» Александр Самедов попал в сильное столкновение и потерял сознание. Он выключился, лежал без сознания. Джикия и Дима Комбаров в этот момент были теми людьми, которые спасали Самедову жизнь. Они к нему бросились. Георгий вытаскивал язык, чтобы Саша не умер», – рассказала Болотова.