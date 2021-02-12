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  • Семак – о переходе Васютина в «Юргорден»: «Зенит» пошел навстречу, чтобы он был счастлив»

Семак – о переходе Васютина в «Юргорден»: «Зенит» пошел навстречу, чтобы он был счастлив»

12 февраля 2021, 14:46
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход вратаря Александра Васютина в «Юргорден».

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что ему нужно играть. Так сложились обстоятельства, что когда Андрей Лунев, будучи первым вратарем, получил травму, Кержаков в тот момент смотрелся чуть лучше. Он воспользовался своим шансом – это футбол.

В любом случае, с точки зрения отношения к делу Васютин – настоящий профессионал, и мы прекрасно понимаем его желание играть. Естественно клуб пошел ему навстречу, чтобы Александр получал игровую практику, чтобы он, по сути, был счастлив», – сказал Семак.

  • Васютин – воспитанник «Зенита».
  • В текущем сезоне он не провел ни одного матча за петербургскую команду.
  • «Юргорден» арендовал голкипера до конца 2021 года с правом выкупа.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Юргорден Васютин Александр Семак Сергей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1613134301
Васютин в аренде до первого авиарейса Лунёва. И счастье закончится. )
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portero
1613139940
Еслиб ему дали шанс, он бы получше Кержакоаа и Лунева постоял, а там хз, часто выдав хороший отрезок звезду ловят, потом игра показывается уже гораздо хуже...
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paracetamol
1613147484
Юргорден неплохой клуп, старый и знаменитый. Успехов Саше!
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Garrincha58
1613155426
я был бы тоже счастлив, если бы Зенит отпустил Семака
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