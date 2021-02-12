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    Семак – о переходе Васютина в «Юргорден»: «Зенит» пошел навстречу, чтобы он был счастлив»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход вратаря Александра Васютина в «Юргорден».

    «Конечно, мы прекрасно понимаем, что ему нужно играть. Так сложились обстоятельства, что когда Андрей Лунев, будучи первым вратарем, получил травму, Кержаков в тот момент смотрелся чуть лучше. Он воспользовался своим шансом – это футбол.

    В любом случае, с точки зрения отношения к делу Васютин – настоящий профессионал, и мы прекрасно понимаем его желание играть. Естественно клуб пошел ему навстречу, чтобы Александр получал игровую практику, чтобы он, по сути, был счастлив», – сказал Семак.

    • Васютин – воспитанник «Зенита».
    • В текущем сезоне он не провел ни одного матча за петербургскую команду.
    • «Юргорден» арендовал голкипера до конца 2021 года с правом выкупа.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20101

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Васютин в аренде до первого авиарейса Лунёва. И счастье закончится. )

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