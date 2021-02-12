Семак – о переходе Васютина в «Юргорден»: «Зенит» пошел навстречу, чтобы он был счастлив»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход вратаря Александра Васютина в «Юргорден».

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что ему нужно играть. Так сложились обстоятельства, что когда Андрей Лунев, будучи первым вратарем, получил травму, Кержаков в тот момент смотрелся чуть лучше. Он воспользовался своим шансом – это футбол.

В любом случае, с точки зрения отношения к делу Васютин – настоящий профессионал, и мы прекрасно понимаем его желание играть. Естественно клуб пошел ему навстречу, чтобы Александр получал игровую практику, чтобы он, по сути, был счастлив», – сказал Семак.