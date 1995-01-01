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    Черчесов: «Миранчуку пора завершать адаптацию в «Аталанте» и начинать давать результат»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

    – Алексея Миранчука болельщики признали лучшим игроком «Аталанты» в январе, но итальянские СМИ от него пока не в восторге. Александр Кокорин провел первый матч за «Фиорентину». Как смотрите на эти события?

    – Во-первых, мы рады, что представители России переходят в такое серьезное соревнование, как Серия А. Понятно, что обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, а на СМИ не реагируем – оцениваем сами. Хотя я читал и весьма профессиональную аналитику в ряде итальянских медиа.

    Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался – пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач – проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать.

    Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, так как он совсем недавно перешел в «Фиорентину» и лишь однажды вышел на замену.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3987

      mamba9090909 1 час назад

      У него мало игрового времени. Если не пробьётся в основу, толка не будет. Мало двигается, не обостряет игру. Нужны точные, голевые передачи, а него их 0. 4 гола и ни одного ассиста. А тренеру нужна острота.

      0
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      Рейтинг: +20101

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ждём ответа Миранчука...)

      0
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      Рейтинг: +19106

      bset 1 час назад

      Во-первых, я тебя приветствую. Во-вторых, Миранчук уже даёт результат - он забивает голы. В-третьих, когда результат начнет давать наша сборная? Или 0:5 - это теперь наш обычный счёт будет?

      2
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      Рейтинг: +2467

      AZ 1 час назад

      Сказал как пернул...

      0
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      Рейтинг: +166

      55together 1 час назад

      Всем советы дал. Валил бы ты из сборной после 0-5 от Сербии, если ты мужик! Это не Аргентина с Ямайкой.

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