Черчесов: «Миранчуку пора завершать адаптацию в «Аталанте» и начинать давать результат»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

– Алексея Миранчука болельщики признали лучшим игроком «Аталанты» в январе, но итальянские СМИ от него пока не в восторге. Александр Кокорин провел первый матч за «Фиорентину». Как смотрите на эти события?

– Во-первых, мы рады, что представители России переходят в такое серьезное соревнование, как Серия А. Понятно, что обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, а на СМИ не реагируем – оцениваем сами. Хотя я читал и весьма профессиональную аналитику в ряде итальянских медиа.

Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался – пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач – проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать.

Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, так как он совсем недавно перешел в «Фиорентину» и лишь однажды вышел на замену.

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