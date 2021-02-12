Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Миранчуку пора завершать адаптацию в «Аталанте» и начинать давать результат»

Черчесов: «Миранчуку пора завершать адаптацию в «Аталанте» и начинать давать результат»

12 февраля 2021, 14:37
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

– Алексея Миранчука болельщики признали лучшим игроком «Аталанты» в январе, но итальянские СМИ от него пока не в восторге. Александр Кокорин провел первый матч за «Фиорентину». Как смотрите на эти события?

– Во-первых, мы рады, что представители России переходят в такое серьезное соревнование, как Серия А. Понятно, что обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, а на СМИ не реагируем – оцениваем сами. Хотя я читал и весьма профессиональную аналитику в ряде итальянских медиа.

Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался – пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач – проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать.

Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, так как он совсем недавно перешел в «Фиорентину» и лишь однажды вышел на замену.

Черчесов: «Головину нужно двигаться в сторону клуба из пятерки сильнейших в топ-лигах»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
55together
1613132124
Всем советы дал. Валил бы ты из сборной после 0-5 от Сербии, если ты мужик! Это не Аргентина с Ямайкой.
Ответить
AZ
1613132440
Сказал как пернул...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1613133992
Ждём ответа Миранчука...)
Ответить
mamba9090909
1613134578
У него мало игрового времени. Если не пробьётся в основу, толка не будет. Мало двигается, не обостряет игру. Нужны точные, голевые передачи, а него их 0. 4 гола и ни одного ассиста. А тренеру нужна острота.
Ответить
Dr.Metal
1613139366
Да если Миранчук так или иначе не будет играть в Аталанте, его один хрен уже в серии А многие увидели и с удовольствием перекупят если что. А вот в Кокорина я не верю, к слову, совсем. От него будут ждать моментального результата чтобы не вылететь из лиги для того и брали, а вот он от силы пару голов до конца чемпионата забьет, не более
Ответить
Plyash
1613141445
Физрук долбанный,расскажи лучше,когда ты сам адаптацию закончишь в сборной? Похоже,что только твоя отставка после ЧЕ-20 спасёт всех нас от твоего присутствия. А Лёшу не трогай,ещё сглазишь,мерин сивый.
Ответить
Валерий2705
1613145721
Стасик, пропустить Венгров на первое место, это не результат. Так что ты бы не пиликал, у тебя "адаптация" в сборной затянулась на несколько лет. А железным игроком основы Миранчук там, скорее всего, не станет. Больно велика конкуренция, а Иличича которого он призван заменить, Миранчук реально слабее.
Ответить
ssspartak
1613149532
За Миранчука рад! очень хорошо что играет и получается в топ-чемпионате. Но признание его лучшим в январе, это весьма сомнительное достижение. Не без вмешательства русской аудитории. давайте уже будем честными))
Ответить
Hektor 84
1613156568
Когда уже у тебя адаптация закончится? И ты будешь давать результат.
Ответить
Вальдемар IV
1613162098
львиную долю в рпл миранчук забивал с сухиновских пенок сомнительной необходимости, оттого и получил кликуху такую, так что это как и победа в лч от зенита без шенгена вилкова
Ответить
Главные новости
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
2
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
5
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
6
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
4
Все новости
Все новости
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
5
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
4
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
16
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+