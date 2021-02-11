Сайманов: «За последние годы «Рубин» заработал на трансферах около 3 миллиардов рублей»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, сколько клубу удалось выручить денег от продажи футболистов.

– В каком процентном соотношении клубный бюджет наполняют республика и спонсоры?

– У нас только спонсорские контракты. В «Рубине» бюджетных денег от республики, от города – нет. Мы и без них как-то справляемся.

– Как?

– Мы много и эффективно продаeм футболистов. Обычно в пример приводят какие-то большие клубы, а между прочим, мы очень немало заработали на трансферах. Когда была непростая ситуация, мы осуществили несколько очень удачных сделок.

– Можно пару примеров?

– Три с половиной года назад мы приняли стратегию развития, и сейчас уже видим еe первые плоды. Бауэра продали за 5. Продали Азмуна, Оздоева, Набиуллина, Жонатаса... В общей сложности около 3 миллиардов рублей заработали на трансферах. Это подтверждает правильность выбранного нами направления.

Потому что в деле управления клубом нужны трезвая голова и холодный разум. Важна стратегия развития. Мы максимально сократили бюджет, расчистили зарплатную ведомость. Для нас как работников клуба предмет профессиональной гордости то, что мы сумели это сделать. А больше всего меня радует, что мы движемся чeтко в соответствии с тем стратегическим планом, который приняли.

– К чему он должен привести? Неужели к самоокупаемости?

– К самоокупаемости в том числе. Мне кажется, добиваться высоких результатов, радовать болельщиков, выходить в еврокубки можно и без сумасшедших бюджетов. Чудес, конечно, на свете мало. Чтобы вообще без денег взять и чего-то добиться – такого не бывает.

На приeме у президента республики Слуцкий очень верно сказал: если команда по составу где-то восьмая, то хороший тренер при удачном стечении обстоятельств может занять с ней четвeртое место. Если шестая-четвeртая – может и на второе запрыгнуть. Потому что между вторым и первым бюджеты могут на порядок отличаться. А если у тебя десятый по качеству состав, каким бы тренером ты ни был, хоть Моуринью, всe равно не сможешь быть в тройке. Будешь максимум шестой. Со средним бюджетом можно быть наверху, в еврокубках и зарабатывать деньги.

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