Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Гендиректор «Рубина»: «Никаких плюсов в сокращении РПЛ не вижу»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выступил против сокращения лиги до 12 клубов.

    — Премьер-Лигу то расширять собираются, то сокращать. Вы – за что?

    — Для того, чтобы принимать какое-то решение, нужно всe обсудить, понять плюсы и минусы. Я пока для себя лично никаких плюсов в сокращении лиги не вижу. Если команда не попадeт в число этих восьми или двенадцати, это же будет катастрофа для целого региона, правда?

    Может быть, я не нахожу каких-то скрытых преимуществ – так объясните. Главное, чтобы не было так: а давайте примем сейчас… Нет, давайте сначала обсудим возможность сократить (или, наоборот, увеличить) число команд в РПЛ и только после этого примем какое-то взвешенное решение.

    — Случай «Тамбова» — не лишний повод задуматься о возвращении к системе «весна – осень»? Большинство клубов привязаны к областным бюджетам, а они принимаются на календарный год.

    — Может быть. Ну приняли тогда решение. Никто ни плюсов, ни минусов особо и не обсуждал. Первую-вторую лигу вообще не послушали – приняли решение в угоду нескольким клубам-лидерам. Сказали, что это поможет нам лучше выступать в еврокубках. А результаты наших команд только ухудшились.

    Так, может, и правда стоит вернуться к прежней формуле? Но, опять-таки, этот вопрос следует серьeзно проработать, обсудить, а не метаться туда-сюда.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    Евсеев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Мы Люксембург, что ли? Оптимально – 18 команд»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82563
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru