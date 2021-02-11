Гендиректор «Рубина»: «Никаких плюсов в сокращении РПЛ не вижу»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выступил против сокращения лиги до 12 клубов.

— Премьер-Лигу то расширять собираются, то сокращать. Вы – за что?

— Для того, чтобы принимать какое-то решение, нужно всe обсудить, понять плюсы и минусы. Я пока для себя лично никаких плюсов в сокращении лиги не вижу. Если команда не попадeт в число этих восьми или двенадцати, это же будет катастрофа для целого региона, правда?

Может быть, я не нахожу каких-то скрытых преимуществ – так объясните. Главное, чтобы не было так: а давайте примем сейчас… Нет, давайте сначала обсудим возможность сократить (или, наоборот, увеличить) число команд в РПЛ и только после этого примем какое-то взвешенное решение.

— Случай «Тамбова» — не лишний повод задуматься о возвращении к системе «весна – осень»? Большинство клубов привязаны к областным бюджетам, а они принимаются на календарный год.

— Может быть. Ну приняли тогда решение. Никто ни плюсов, ни минусов особо и не обсуждал. Первую-вторую лигу вообще не послушали – приняли решение в угоду нескольким клубам-лидерам. Сказали, что это поможет нам лучше выступать в еврокубках. А результаты наших команд только ухудшились.

Так, может, и правда стоит вернуться к прежней формуле? Но, опять-таки, этот вопрос следует серьeзно проработать, обсудить, а не метаться туда-сюда.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

Евсеев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Мы Люксембург, что ли? Оптимально – 18 команд»