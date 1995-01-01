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    Евсеев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Мы Люксембург, что ли? Оптимально – 18 команд»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

    – Мы Люксембург, что ли? У нас в других регионах любителей футбола нет? Давайте первенство Москвы сделаем. Раньше «Торпедо» играло, «Сатурн», «Химки». Восемь команд было из московского региона.

    18 команд – это оптимально. Я играл в 96-м году, было 34 матча. Пять команд боролись за первое место. Сейчас, при 16 командах, две вылетают и две играют в стыках. Вы хоть в одном чемпионате такое видели? Голландия, Бельгия, Франция?

    Там играет по 18 или 20 команд, но вылетают две команды, а третья играет в стыках. Только третья при 18 командах. А у нас 16 команд – две на вылет, и две – в стыки. Это очень тяжело.

    – Может, хорошо, чтобы не было «болотных» матчей?

    – Какие «болотные» матчи? Вы переливаете эти разговоры с 90-х, 80-х. Где сейчас «болотные» матчи?

    – Сейчас нет, потому что ты можешь вылететь.

    – Ничего подобного. Это не имеет значения

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    «РБ-Спорт»: РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5748

      серега кашин 2 часа назад

      ага а половина из этих команд в середине сезона банкроты и начинают конючить денег

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      Рейтинг: +2001

      Mister_Tomsk > серега кашин 1 час назад

      так не дворцы строить нужно и в оффошоры бабки отправлять, а в развитие культы и спорта вкладывать в молодёжь.

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