Евсеев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Мы Люксембург, что ли? Оптимально – 18 команд»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

– Мы Люксембург, что ли? У нас в других регионах любителей футбола нет? Давайте первенство Москвы сделаем. Раньше «Торпедо» играло, «Сатурн», «Химки». Восемь команд было из московского региона.

18 команд – это оптимально. Я играл в 96-м году, было 34 матча. Пять команд боролись за первое место. Сейчас, при 16 командах, две вылетают и две играют в стыках. Вы хоть в одном чемпионате такое видели? Голландия, Бельгия, Франция?

Там играет по 18 или 20 команд, но вылетают две команды, а третья играет в стыках. Только третья при 18 командах. А у нас 16 команд – две на вылет, и две – в стыки. Это очень тяжело.

– Может, хорошо, чтобы не было «болотных» матчей?

– Какие «болотные» матчи? Вы переливаете эти разговоры с 90-х, 80-х. Где сейчас «болотные» матчи?

– Сейчас нет, потому что ты можешь вылететь.

– Ничего подобного. Это не имеет значения

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

«РБ-Спорт»: РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены