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    Кудряшов: «Кузяевым интересовался «Галатасарай». Он ответил: «Нет». Я бы на его месте поехал»

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Галатасарай».

    – С Кузяевым общался? Он ведь все лето и осень мечтал о Европе.

    – Да, мне звонили и просили передать ему, что им интересуется «Галатасарай».

    Я передал Далеру, сказал, что, если у него будет заинтересованность, свяжу с человеком. На что он ответил: «Нет».

    – Вау! Как ты отреагировал на это?

    – Его жизнь, его выбор, зачем мне лезть. У него есть люди – папа вроде, – с которым они вместе все решают, а я просто партнер по сборной.

    Если бы он спросил, как там в Турции, я бы рассказал ему о плюсах и минусах. Дальше бы он выбирал сам. Не хочу навязывать свое мнение. Потом, не дай бог, ему что-то не понравилось бы.

    – Но ты бы на его месте поехал.

    – Наверное, да. «Галатасарай» здесь – топ-клуб. Такой же, как в России «Спартак», – сказал Кудряшов.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2441

      Бухбух 1 час назад

      Кузяев в Галатасарае играл бы реже, чем Миранчук в Аталанте.

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