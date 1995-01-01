Кудряшов: «Кузяевым интересовался «Галатасарай». Он ответил: «Нет». Я бы на его месте поехал»

Кузяев в Галатасарае играл бы реже, чем Миранчук в Аталанте.
Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Галатасарай».
– С Кузяевым общался? Он ведь все лето и осень мечтал о Европе.
– Да, мне звонили и просили передать ему, что им интересуется «Галатасарай».
Я передал Далеру, сказал, что, если у него будет заинтересованность, свяжу с человеком. На что он ответил: «Нет».
– Вау! Как ты отреагировал на это?
– Его жизнь, его выбор, зачем мне лезть. У него есть люди – папа вроде, – с которым они вместе все решают, а я просто партнер по сборной.
Если бы он спросил, как там в Турции, я бы рассказал ему о плюсах и минусах. Дальше бы он выбирал сам. Не хочу навязывать свое мнение. Потом, не дай бог, ему что-то не понравилось бы.
– Но ты бы на его месте поехал.
– Наверное, да. «Галатасарай» здесь – топ-клуб. Такой же, как в России «Спартак», – сказал Кудряшов.
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