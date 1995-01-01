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    Кудряшов: «Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», зарплата упала больше чем в два раза»

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о переходе из «Рубина» в «Истанбул».

    – На сколько ты упал в деньгах по сравнению с Россией?

    – Почти в два раза. Но я ни о чем не жалею.

    – Был условный миллион, а перешел на 500 тысяч евро?

    – Да.

    – Цифры я назвал правильные?

    – Плюс-минус.

    – Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», тоже падал?

    – Еще сильнее. Больше чем в два раза

    – Это совсем нетипично для русского футболиста. Ты ведь спокойно даже сейчас мог получать в РПЛ 1,5 млн евро.

    – Ничего себе, это же много!

    – Ты игрок сборной, у тебя заветный русский паспорт, хорошая репутация. На два года спокойно бы подписали.

    – Возможно, но я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Хорошо знаю себя: если я не получаю удовольствия от работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас все поменялось.

    Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперед. Чувствую, что в Турции я стал сильнее.

    • Кудряшов провел 23 матча в текущем сезоне турецкой Суперлиги.
    • Трансферная стоимость 33-летнего защитника – 900 тысяч евро.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2441

      Бухбух 35 минут назад

      Просто это реальный уровень ЗП российского футболера.

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