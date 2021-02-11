Кудряшов: «Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», зарплата упала больше чем в два раза»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о переходе из «Рубина» в «Истанбул».

– На сколько ты упал в деньгах по сравнению с Россией?

– Почти в два раза. Но я ни о чем не жалею.

– Был условный миллион, а перешел на 500 тысяч евро?

– Да.

– Цифры я назвал правильные?

– Плюс-минус.

– Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», тоже падал?

– Еще сильнее. Больше чем в два раза

– Это совсем нетипично для русского футболиста. Ты ведь спокойно даже сейчас мог получать в РПЛ 1,5 млн евро.

– Ничего себе, это же много!

– Ты игрок сборной, у тебя заветный русский паспорт, хорошая репутация. На два года спокойно бы подписали.

– Возможно, но я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Хорошо знаю себя: если я не получаю удовольствия от работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас все поменялось.

Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперед. Чувствую, что в Турции я стал сильнее.