Кудряшов: «Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», зарплата упала больше чем в два раза»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о переходе из «Рубина» в «Истанбул».
– На сколько ты упал в деньгах по сравнению с Россией?
– Почти в два раза. Но я ни о чем не жалею.
– Был условный миллион, а перешел на 500 тысяч евро?
– Да.
– Цифры я назвал правильные?
– Плюс-минус.
– Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», тоже падал?
– Еще сильнее. Больше чем в два раза
– Это совсем нетипично для русского футболиста. Ты ведь спокойно даже сейчас мог получать в РПЛ 1,5 млн евро.
– Ничего себе, это же много!
– Ты игрок сборной, у тебя заветный русский паспорт, хорошая репутация. На два года спокойно бы подписали.
– Возможно, но я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Хорошо знаю себя: если я не получаю удовольствия от работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас все поменялось.
Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперед. Чувствую, что в Турции я стал сильнее.
- Кудряшов провел 23 матча в текущем сезоне турецкой Суперлиги.
- Трансферная стоимость 33-летнего защитника – 900 тысяч евро.