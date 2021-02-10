«Матч ТВ»: «Тамбов» возьмет в аренду двух игроков «Сочи» и бывшего футболиста «Тобола»

«Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона РПЛ. Команда проводит сборы в Крымске.
По информации «Матч ТВ», на сборах с клубом тренируются три новых футболиста: защитник Филип Иполе и полузащитник Акмаль Бахтияров (оба – из «Сочи»), а также бывший хавбек «Тобола» Петрос Аветис.
Все трое подпишут арендное соглашение с «Тамбовом» до конца сезона.
- По информации «Матч ТВ», «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду полузащитника Владислава Карапузова, а «Ростов» – хавбека Александра Саплинова.
- Помочь аутсайдеру лиги футболистами также могут «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Сочи».
- 37-летний Владимир Быстров и 35-летний Динияр Билялетдинов выразили готовность выступать за «Тамбов» бесплатно.
Источник: «Матч ТВ»