«Матч ТВ»: «Тамбов» возьмет в аренду двух игроков «Сочи» и бывшего футболиста «Тобола»

«Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона РПЛ. Команда проводит сборы в Крымске.

По информации «Матч ТВ», на сборах с клубом тренируются три новых футболиста: защитник Филип Иполе и полузащитник Акмаль Бахтияров (оба – из «Сочи»), а также бывший хавбек «Тобола» Петрос Аветис.

Все трое подпишут арендное соглашение с «Тамбовом» до конца сезона.