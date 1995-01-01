Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Матч ТВ»: «Тамбов» возьмет в аренду двух игроков «Сочи» и бывшего футболиста «Тобола»

    «Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона РПЛ. Команда проводит сборы в Крымске.

    По информации «Матч ТВ», на сборах с клубом тренируются три новых футболиста: защитник Филип Иполе и полузащитник Акмаль Бахтияров (оба – из «Сочи»), а также бывший хавбек «Тобола» Петрос Аветис.

    Все трое подпишут арендное соглашение с «Тамбовом» до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15327

      vladimir-7 1 час назад

      Всё таки Тамбову надо взять двух пенсионеров Билялетдинова и
      Быстрова, а играть только гостевые матчи, всё равно своего стадиона
      нет и платить за аренду чужого не надо, будет тех. поражение ну и хсн.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82553
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru