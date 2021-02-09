Апелляция «Спартака» на дисквалификацию Тедеско будет рассмотрена 17 февраля

В среду, 17 февраля, РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Доменико Тедеско на три матча.
Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей после декабрьского матча с «Сочи» (0:1). Немец показывал скамейке хозяев жесты с денежными знаками.
- Из-за дисквалификации Тедеско пропустит матчи против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).
- Тедеско покинет «Спартак» летом.
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
Источник: ТАСС