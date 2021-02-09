Апелляция «Спартака» на дисквалификацию Тедеско будет рассмотрена 17 февраля

В среду, 17 февраля, РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Доменико Тедеско на три матча.

Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей после декабрьского матча с «Сочи» (0:1). Немец показывал скамейке хозяев жесты с денежными знаками.