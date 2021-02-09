«Спартак» подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Тедеско

«Спартак» не согласен с полученной в декабре дисквалификацией главного тренера Доменико Тедеско. Он должен пропустить три матча, но москвичи отправили документы на апелляцию, сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Тедеско дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей после декабрьского матча с «Сочи» (0:1). Немец показал оскорбительный жест в адрес соперника.