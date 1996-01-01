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    «Спартак» подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Тедеско

    «Спартак» не согласен с полученной в декабре дисквалификацией главного тренера Доменико Тедеско. Он должен пропустить три матча, но москвичи отправили документы на апелляцию, сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    Тедеско дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей после декабрьского матча с «Сочи» (0:1). Немец показал оскорбительный жест в адрес соперника.

    • Апелляция может быть рассмотрена в пятницу, 12 февраля.
    • Из-за дисквалификации Тедеско должен будет пропустить матчи против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).
    • Тедеско покинет «Спартак» летом.

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    Источник: ТАСС

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