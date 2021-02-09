Слуцкий: «Более чем удовлетворен качеством атакующих действий «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог товарищеского матча против «Нижнего Новгорода» (3:1). Он обратил внимание на атаку.

«Во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игры основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Мы много забиваем и огромное количество имеем. Даже в игра против «Динамо», где состояние разнилось между командами, на мой взгляд, мы создали не меньше голевых моментов, а может быть и больше.

Поэтому все, что касается атакующих действий, достаточно стабильно, и в этом плане у нас игра достаточно стабилизирована. Что касается обороны, то она всегда связана с состоянием и могут быть различные ситуации. Сегодня не было не было каких-то сверхглобальных оборонительных проблем, но все равно пропустили, и я не очень доволен этим», – сказал Слуцкий.