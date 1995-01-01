Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Слуцкий: «Более чем удовлетворен качеством атакующих действий «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог товарищеского матча против «Нижнего Новгорода» (3:1). Он обратил внимание на атаку.

    «Во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игры основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Мы много забиваем и огромное количество имеем. Даже в игра против «Динамо», где состояние разнилось между командами, на мой взгляд, мы создали не меньше голевых моментов, а может быть и больше.

    Поэтому все, что касается атакующих действий, достаточно стабильно, и в этом плане у нас игра достаточно стабилизирована. Что касается обороны, то она всегда связана с состоянием и могут быть различные ситуации. Сегодня не было не было каких-то сверхглобальных оборонительных проблем, но все равно пропустили, и я не очень доволен этим», – сказал Слуцкий.

    • Для «Рубина» сезон возобновится на неделю позже ряда клубов РПЛ, так как команда уже вылетела из Кубка России.
    • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.
    • 15 февраля команда проведет очередной товарищеский матч против «Урала».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82532
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru