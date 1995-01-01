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    Прядкин, Галицкий, Федун, Гинер и Симонян – в составе нового исполкома РФС

    В четверг, 4 февраля, состоялись выборы нового исполнительного комитета РФС. Все 23 участника были выбраны единогласно.

    В состав исполкома РФС вошли: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьeв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарeв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.

    Президентом РФС в качестве представителей от субъектов футбола в исполком вошли Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.

    Также по специальным квотам состав исполкома РФС были избраны Ашот Хачатурянц и Денис Соловьев.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19962

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Хотелось бы видеть Иванова из Урала. Правды много не бывает.

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