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  • Прядкин, Галицкий, Федун, Гинер и Симонян – в составе нового исполкома РФС

Прядкин, Галицкий, Федун, Гинер и Симонян – в составе нового исполкома РФС

4 февраля 2021, 17:10
7

В четверг, 4 февраля, состоялись выборы нового исполнительного комитета РФС. Все 23 участника были выбраны единогласно.

В состав исполкома РФС вошли: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьeв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарeв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.

Президентом РФС в качестве представителей от субъектов футбола в исполком вошли Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.

Также по специальным квотам состав исполкома РФС были избраны Ашот Хачатурянц и Денис Соловьев.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Спартак ЦСКА Прядкин Сергей Федун Леонид Гинер Евгений Галицкий Сергей Симонян Никита
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1612448541
Хотелось бы видеть Иванова из Урала. Правды много не бывает.
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lordmrv
1612450622
А Илюхина Елена кто такой? не член правления ОАО "Газпром нефть"? И к исполкому РФС она каким местом?
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vladimir-7
1612451033
Старики-то зачем нужны в исполкоме РФС?
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Вальдемар IV
1612451890
сколько много их, наверное все вместе эту газовую репку будут тянуть
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NewLife
1612453411
Но мало же людей для нормальной работы !! Вы видели, как работает бешеный принтер - эффективно, это потому что и спортсмены и артисты и космонавты. Они разбираются во всем, а в футболе и подавно, не хуже Прядкина с Федуном. Поэтому предлагаю: срочно увеличить состав исполкома раз в пять и привлечь образованных во всех отношениях представителей силовых структур, Попова со Скабеевой, патриотически настроенных деятелей культуры и тд.
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zigbert
1612527890
Лишь бы только не забывали за что получают зарплату.
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