Прядкин, Галицкий, Федун, Гинер и Симонян – в составе нового исполкома РФС

В четверг, 4 февраля, состоялись выборы нового исполнительного комитета РФС. Все 23 участника были выбраны единогласно.

В состав исполкома РФС вошли: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьeв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарeв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.

Президентом РФС в качестве представителей от субъектов футбола в исполком вошли Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.

Также по специальным квотам состав исполкома РФС были избраны Ашот Хачатурянц и Денис Соловьев.