Азар пропустит около месяца из-за травмы мышц живота

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил мышечную травму прямой кишки на тренировке мадридского клуба.
По предварительной информации, игрок пропустит от трех до шести недель.
- Бельгиец может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (24 февраля).
- Также под вопросом участие Азара в матче 26-го тура Примеры с «Атлетико» (7 марта).
- «Реал» купил Азара полтора года назад за 100 миллионов евро + бонусы.
- С тех пор бельгиец забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 34 матчах.
Источник: официальный сайт «Реала»