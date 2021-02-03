Азар пропустит около месяца из-за травмы мышц живота

что я только что прочитал вообще?
ахахахахахах
цирк какой то
Полузащитник «Реала» Эден Азар получил мышечную травму прямой кишки на тренировке мадридского клуба.
По предварительной информации, игрок пропустит от трех до шести недель.
- Бельгиец может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (24 февраля).
- Также под вопросом участие Азара в матче 26-го тура Примеры с «Атлетико» (7 марта).
- «Реал» купил Азара полтора года назад за 100 миллионов евро + бонусы.
- С тех пор бельгиец забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 34 матчах.