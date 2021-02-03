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    Азар пропустит около месяца из-за травмы мышц живота

    Полузащитник «Реала» Эден Азар получил мышечную травму прямой кишки на тренировке мадридского клуба.

    По предварительной информации, игрок пропустит от трех до шести недель.

    • Бельгиец может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (24 февраля).
    • Также под вопросом участие Азара в матче 26-го тура Примеры с «Атлетико» (7 марта).
    • «Реал» купил Азара полтора года назад за 100 миллионов евро + бонусы.
    • С тех пор бельгиец забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 34 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2225

      FENIX-SL 1 час назад

      что я только что прочитал вообще?
      ахахахахахах
      цирк какой то

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