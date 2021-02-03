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  • Павлюченко – о требованиях Реднаппа: «Я не Месси и не Криш, чтобы забивать в каждом матче»

Павлюченко – о требованиях Реднаппа: «Я не Месси и не Криш, чтобы забивать в каждом матче»

3 февраля 2021, 13:20
6

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о конкуренции в лондонском клубе.

«Наверное, главная причина того, что я не играл всe время, — конкуренция. С первого дня в «Тоттенхэме» я был нападающим номер один, на эту роль меня брал Хуанде Рамос — но через полтора месяца его уволили, пришeл Реднапп и взял из «Портсмута» своих любимых Крауча и Дефо. Так я и стал третьим нападающим.

Потом пришли Адебайор и ван дер Ваарт, из «Ливерпуля» вернулся Робби Кин, все игроки — лидеры сборных, все хотят играть и бодаются за место в основе.

Реднапп мне так и сказал: «Если хочешь быть в составе, то должен забивать в каждой игре» — «Мистер, я не Месси и не Криш, не смогу забивать в каждой» — «Кто не забивает, тот не играет».

Ван дер Ваарт, негодяй, забивал постоянно, Адебайор тоже. Вот и мне пришлось выходить и забивать, делал всe, что от меня зависело. Но злобы на партнeров не испытывал: мы играли в качественной команде и уважали конкуренцию», – приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

  • Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.
  • В 113 матчах за клуб он забил 42 гола.

Павлюченко: «Кажется, я был единственным в «Тоттенхэме», кто летом просто отдыхал»

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Павлюченко Роман Реднапп Гарри
Комментарии (6)
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alp
1612351010
редкостный идиот, этот павлюченко...
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99-й
1612354821
Во-во! Вы за кого меня ваще держите? с чего я вообще забивать должен? Я вам шо меси штоли?
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Сильвербой
1612361114
))) Сразу сказал, что не забивать мячи, а забивать болты, пришел в команду!!!
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Бриг
1612367213
Все так знакомо - таких вокруг полно и не только в футболе. Россия... А зарплаты все хотят чемпионские. Так и живем.
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Hektor 84
1612367479
Поэтому ты и не играл в каждом матче. Ты что Криш или Месси чтоб в каждом матче играть?
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КаДеС
1612371379
Сомневаюсь, что, например, Роналдо так сказал бы. Он бы стал упорнее работать, а не смирился бы с обстоятельствами. С таким менталитетом Роман в спорте делать нечего.
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