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    Павлюченко – о требованиях Реднаппа: «Я не Месси и не Криш, чтобы забивать в каждом матче»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о конкуренции в лондонском клубе.

    «Наверное, главная причина того, что я не играл всe время, — конкуренция. С первого дня в «Тоттенхэме» я был нападающим номер один, на эту роль меня брал Хуанде Рамос — но через полтора месяца его уволили, пришeл Реднапп и взял из «Портсмута» своих любимых Крауча и Дефо. Так я и стал третьим нападающим.

    Потом пришли Адебайор и ван дер Ваарт, из «Ливерпуля» вернулся Робби Кин, все игроки — лидеры сборных, все хотят играть и бодаются за место в основе.

    Реднапп мне так и сказал: «Если хочешь быть в составе, то должен забивать в каждой игре» — «Мистер, я не Месси и не Криш, не смогу забивать в каждой» — «Кто не забивает, тот не играет».

    Ван дер Ваарт, негодяй, забивал постоянно, Адебайор тоже. Вот и мне пришлось выходить и забивать, делал всe, что от меня зависело. Но злобы на партнeров не испытывал: мы играли в качественной команде и уважали конкуренцию», – приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

    • Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.
    • В 113 матчах за клуб он забил 42 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7662

      alp 7 минут назад

      редкостный идиот, этот павлюченко...

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