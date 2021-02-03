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  • Павлюченко: «Кажется, я был единственным в «Тоттенхэме», кто летом просто отдыхал»

Павлюченко: «Кажется, я был единственным в «Тоттенхэме», кто летом просто отдыхал»

3 февраля 2021, 10:51
14

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о летних сборах в английском клубе.

«Английские сборы отличались от русских только тем, что летом мы отдыхали два месяца, а не один. В «Тоттенхэме» на эту паузу нам давали программу. Две недели полноценного отдыха, зато на оставшиеся полтора месяца расписывали работу на целый день: бег, тренажерный зал, работа с мячом. И, кажется, я был единственным, кто в эти два месяца не делал ничего, а просто отдыхал.

Всю свою карьеру я строил по такому графику – и в Англии, и в России. Понимал, что отработал сезон, и у меня есть время на отдых, который проходил по одному сценарию: уезжал с семьей в теплые края, целыми днями лежал на пляже и купался с детьми, мог поиграть в теннис или пляжный волейбол. Но кроссы не бегал никогда. Я четко ставил задачу: месяц отдыхаю, при этом знаю, что будет тяжелее всех; но мне хватит 20-30 дней на сборах, чтобы набрать форму и нормально войти в сезон. Говорю об этом честно и ничего не стесняюсь. И если бы можно было что-то исправить в карьере, то я бы ничего не менял. Все так же – отдыхал бы больше всех и задыхался на первых тренировках.

Все просто: если бы бегал или качался в тот месяц вместо отдыха, быстрее или мощнее Бэйла я бы не стал. Это он мог полгода отдыхать и все равно бежать первым», – сказал Павлюченко.

  • Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.
  • В 113 матчах за клуб он забил 42 гола.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Павлюченко Роман
Комментарии (14)
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vladimir-7
1612339356
Свиньи всю жизнь только едят и отдыхают в говне.
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oyabun
1612339779
Написал картину типичного российского футболиста.
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alp
1612341789
я так себе и представлял наших футболистов.. именно изза такого отношения к делу наши футболисты днище днищенское
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DOCTOR PENALTY
1612341943
Такой же Кокорин, Дзюба....- далее по списку.
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LiveChelsea
1612347102
Поэтому долго не задержался в Европе...
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Сильвербой
1612348783
Я представляю тогда, что ты делал в России! Поэтому наши клубы уже дрючат и азеры и грузины и все остальные (список бесконечно длинный)!!!
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Вомбат
1612349243
Раз, будучи в отпуске Павлюченко, так себя вел, понятно почему они заработал прозвище Спящий гигант. Хорошо хоть ночи в течение футбольного сезона он проводил не в ночных клубах, как еще один наш "профессионал" Аршавин.
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Hektor 84
1612367040
Потому то ты толком в Англии себя и не проявил, кроме отдельных матчей ни чем и не запомнился. Плакался что его тренер на поле не выпускает. С таким отношением к футболу радуйся что хоть на замену выпускали. А после возвращения в РПЛ вообще потерялся.
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zigbert
1612376799
Не удивительно что с таким отношением к делу Реднап перестал выпускать тебя в основном составе.
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portero
1612402647
Получив контракт, наши футболисты лучше всех умеют отдыхать,.. Это не только Пав , вся РПЛ отдыхает хорошо...
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