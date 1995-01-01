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    Павлюченко: «Кажется, я был единственным в «Тоттенхэме», кто летом просто отдыхал»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о летних сборах в английском клубе.

    «Английские сборы отличались от русских только тем, что летом мы отдыхали два месяца, а не один. В «Тоттенхэме» на эту паузу нам давали программу. Две недели полноценного отдыха, зато на оставшиеся полтора месяца расписывали работу на целый день: бег, тренажерный зал, работа с мячом. И, кажется, я был единственным, кто в эти два месяца не делал ничего, а просто отдыхал.

    Всю свою карьеру я строил по такому графику – и в Англии, и в России. Понимал, что отработал сезон, и у меня есть время на отдых, который проходил по одному сценарию: уезжал с семьей в теплые края, целыми днями лежал на пляже и купался с детьми, мог поиграть в теннис или пляжный волейбол. Но кроссы не бегал никогда. Я четко ставил задачу: месяц отдыхаю, при этом знаю, что будет тяжелее всех; но мне хватит 20-30 дней на сборах, чтобы набрать форму и нормально войти в сезон. Говорю об этом честно и ничего не стесняюсь. И если бы можно было что-то исправить в карьере, то я бы ничего не менял. Все так же – отдыхал бы больше всех и задыхался на первых тренировках.

    Все просто: если бы бегал или качался в тот месяц вместо отдыха, быстрее или мощнее Бэйла я бы не стал. Это он мог полгода отдыхать и все равно бежать первым», – сказал Павлюченко.

    • Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.
    • В 113 матчах за клуб он забил 42 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7293

      Вомбат 36 минут назад

      Раз, будучи в отпуске Павлюченко, так себя вел, понятно почему они заработал прозвище Спящий гигант. Хорошо хоть ночи в течение футбольного сезона он проводил не в ночных клубах, как еще один наш "профессионал" Аршавин.

      1
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      Рейтинг: +6833

      Сильвербой 44 минуты назад

      Я представляю тогда, что ты делал в России! Поэтому наши клубы уже дрючат и азеры и грузины и все остальные (список бесконечно длинный)!!!

      1
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      Рейтинг: +1108

      Karpathian 47 минут назад

      зато П - Престиж. Потом в Урале даже не ахти смотрелся)))

      0
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      Рейтинг: +14

      LiveChelsea 1 час назад

      Поэтому долго не задержался в Европе...

      0
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      Рейтинг: +253

      Маленький 2 часа назад

      Потом жаловался на недостаток игрового времени и тренера

      0
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      Рейтинг: +2579

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Тренер Тоттенхэма Гарри Реднапп говорил, что если бы Павлюченко тренировался, то он бы достиг топ уровня.

      3
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      Рейтинг: +19934

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Такой же Кокорин, Дзюба....- далее по списку.

      5
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      Рейтинг: +7662

      alp 2 часа назад

      я так себе и представлял наших футболистов.. именно изза такого отношения к делу наши футболисты днище днищенское

      7
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      Рейтинг: +26463

      oyabun 3 часа назад

      Написал картину типичного российского футболиста.

      9
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      Рейтинг: +19934

      DOCTOR PENALTY > oyabun 2 часа назад

      Эталон!

      1
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      Рейтинг: +15091

      vladimir-7 3 часа назад

      Свиньи всю жизнь только едят и отдыхают в говне.

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