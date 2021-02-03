Павлюченко: «Кажется, я был единственным в «Тоттенхэме», кто летом просто отдыхал»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о летних сборах в английском клубе.

«Английские сборы отличались от русских только тем, что летом мы отдыхали два месяца, а не один. В «Тоттенхэме» на эту паузу нам давали программу. Две недели полноценного отдыха, зато на оставшиеся полтора месяца расписывали работу на целый день: бег, тренажерный зал, работа с мячом. И, кажется, я был единственным, кто в эти два месяца не делал ничего, а просто отдыхал.

Всю свою карьеру я строил по такому графику – и в Англии, и в России. Понимал, что отработал сезон, и у меня есть время на отдых, который проходил по одному сценарию: уезжал с семьей в теплые края, целыми днями лежал на пляже и купался с детьми, мог поиграть в теннис или пляжный волейбол. Но кроссы не бегал никогда. Я четко ставил задачу: месяц отдыхаю, при этом знаю, что будет тяжелее всех; но мне хватит 20-30 дней на сборах, чтобы набрать форму и нормально войти в сезон. Говорю об этом честно и ничего не стесняюсь. И если бы можно было что-то исправить в карьере, то я бы ничего не менял. Все так же – отдыхал бы больше всех и задыхался на первых тренировках.

Все просто: если бы бегал или качался в тот месяц вместо отдыха, быстрее или мощнее Бэйла я бы не стал. Это он мог полгода отдыхать и все равно бежать первым», – сказал Павлюченко.