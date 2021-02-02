Агент – о Дриусси в «Ривер Плейт»: «Не получали никаких предложений. Контракт с «Зенитом» истекает в 2022-м»

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о возможном возвращении аргентинца в «Ривер Плейт».

— На сайте Transfermarkt.de указано, что контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2021 году, а спортивный директор клуба Хавьер Рибалта говорил, что соглашение действует дольше. Как на самом деле?

— Контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году.

— В Аргентине сообщают, что «Ривер Плейт» готов вернуть Дриусси. Это правда?

— Мы не получали никаких предложений этой зимой.

По информации Radio Continental AM 590, Дриусси может бесплатно перейти в «Ривер Плейт» этим летом.

В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

Radio Continental: Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт»