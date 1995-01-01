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    Агент – о Дриусси в «Ривер Плейт»: «Не получали никаких предложений. Контракт с «Зенитом» истекает в 2022-м»

    Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о возможном возвращении аргентинца в «Ривер Плейт».

    — На сайте Transfermarkt.de указано, что контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2021 году, а спортивный директор клуба Хавьер Рибалта говорил, что соглашение действует дольше. Как на самом деле?

    — Контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году.

    — В Аргентине сообщают, что «Ривер Плейт» готов вернуть Дриусси. Это правда?

    — Мы не получали никаких предложений этой зимой.

    • По информации Radio Continental AM 590, Дриусси может бесплатно перейти в «Ривер Плейт» этим летом.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

    Radio Continental: Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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