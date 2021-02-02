Radio Continental: Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт».

По информации Radio Continental AM 590, аргентинский форвард может бесплатно перейти в «Ривер Плейт» этим летом.

Ранее Bobsoccer сообщал, что «Зенит» отпустит Дриусси, если получит адекватное предложение из-за рубежа.