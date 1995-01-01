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    Radio Continental: Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт».

    По информации Radio Continental AM 590, аргентинский форвард может бесплатно перейти в «Ривер Плейт» этим летом.

    Ранее Bobsoccer сообщал, что «Зенит» отпустит Дриусси, если получит адекватное предложение из-за рубежа.

    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Radio Continental AM 590

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