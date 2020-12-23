Bobsoccer: «Зенит» отпустит Дриусси, если получит адекватное предложение из-за рубежа

Нападающий Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.
Клуб из Санкт-Петербурга не предлагал аргентинцу продлить действующий контракт, который истекает летом 2021 года, и готов расстаться с Дриусси при наличии адекватного предложения из-за рубежа.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
- Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.
- Ранее Bobsoccer сообщал, что «Зенит» накажет Дриусси за слова про «дерьмовую позицию»
Источник: Bobsoccer