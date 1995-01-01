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    Bobsoccer: «Зенит» отпустит Дриусси, если получит адекватное предложение из-за рубежа

    Нападающий Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

    Клуб из Санкт-Петербурга не предлагал аргентинцу продлить действующий контракт, который истекает летом 2021 года, и готов расстаться с Дриусси при наличии адекватного предложения из-за рубежа.

    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.
    • Ранее Bobsoccer сообщал, что «Зенит» накажет Дриусси за слова про «дерьмовую позицию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5471

      серега кашин 4 минуты назад

      много за него не дадут, а сам уйдет свободным агентом

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      Рейтинг: +5554

      KPCCSPB 24 минуты назад

      Ну и долбаёбы, нравится смотреть на стеклянного Малкома, и мёртвого Дзюбу? Мазахисты сук, у него КПД всегда выше среднего.

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