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    Килин: «Через три недели Кубок, а команды нет. Все идет к тому, что «Тамбов» снимется»

    Полузащитник «Тамбова» Антон Килин прокомментировал информацию о том, что в клубе осталось всего девять футболистов.

    «Видимо, всe идeт к тому, что «Тамбов» снимется. Ни одного полноценного сбора команда не провела, народу нет. Осталось девять футболистов? Примерно всe так. Все ждут того, что скажут, ищут другие команды.

    Что касается меня, то всe в процессе. Надежды на существование команды очень мало. Если бы что-то было, давно бы объявили. А так все вопросы к руководству. У футболистов надежды уже никакой нет.

    В руководстве все говорят нам подождать до 4-го числа. Не знаю, что может измениться до 4-го числа. Через три недели уже Кубок, а команды нет, вот и всe», – приводит слова Килина «Чемпионат».

    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.
    • В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
    • Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.

    Sport24: в «Тамбове» осталось девять футболистов

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    Источник: «Чемпионат»

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