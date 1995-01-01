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    «Витесс» может купить Зиньковского

    К полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому есть интерес в Европе. Игрока изучает «Витесс».

    «Ряд нидерландских клубов следит за ним давно. На сегодняшний день только «Витесс» вышел на связь с представителями игрока и изучает возможность его приобретения. Также на него претендуют «Химки», – сказал источник.

    • В 24 матчах сезона ФНЛ Зиньковский забил 8 голов.
    • 24-летний уроженец Новороссийска получал футбольное образование, в частности, в «Чертаново».
    • «Крылья Советов» идут в ФНЛ 2-ми.

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    Источник: «Чемпионат»

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