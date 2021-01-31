«Витесс» может купить Зиньковского

К полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому есть интерес в Европе. Игрока изучает «Витесс».

«Ряд нидерландских клубов следит за ним давно. На сегодняшний день только «Витесс» вышел на связь с представителями игрока и изучает возможность его приобретения. Также на него претендуют «Химки», – сказал источник.

В 24 матчах сезона ФНЛ Зиньковский забил 8 голов.

24-летний уроженец Новороссийска получал футбольное образование, в частности, в «Чертаново».

«Крылья Советов» идут в ФНЛ вторыми.

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