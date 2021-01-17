Орещук: «Зиньковского не первый месяц ведут скауты из Европы»

К полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому есть интерес в Европе. Об этом рассказал бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
– По кому-то из российских игроков к вам обращались из Европы?
– Например, в конце декабря спрашивали про Зиньковского. Из Европы, его не первый месяц скауты ведут.
Мое мнение: ему нужно однозначно уезжать. Но я не его агент, не знаю его лично, поэтому пусть напрямую выходят на него и общаются.
- В 24 матчах сезона ФНЛ Зиньковский забил 8 голов.
- 24-летний уроженец Новороссийска получал футбольное образование, в частности, в «Чертаново».
- «Крылья Советов» идут в ФНЛ 2-ми.
Источник: «Матч ТВ»