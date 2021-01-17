Орещук: «Зиньковского не первый месяц ведут скауты из Европы»

К полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому есть интерес в Европе. Об этом рассказал бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

– По кому-то из российских игроков к вам обращались из Европы?

– Например, в конце декабря спрашивали про Зиньковского. Из Европы, его не первый месяц скауты ведут.

Мое мнение: ему нужно однозначно уезжать. Но я не его агент, не знаю его лично, поэтому пусть напрямую выходят на него и общаются.