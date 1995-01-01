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    Орещук: «Зиньковского не первый месяц ведут скауты из Европы»

    К полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому есть интерес в Европе. Об этом рассказал бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

    – По кому-то из российских игроков к вам обращались из Европы?

    – Например, в конце декабря спрашивали про Зиньковского. Из Европы, его не первый месяц скауты ведут.

    Мое мнение: ему нужно однозначно уезжать. Но я не его агент, не знаю его лично, поэтому пусть напрямую выходят на него и общаются.

    • В 24 матчах сезона ФНЛ Зиньковский забил 8 голов.
    • 24-летний уроженец Новороссийска получал футбольное образование, в частности, в «Чертаново».
    • «Крылья Советов» идут в ФНЛ 2-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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