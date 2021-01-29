«Рубин» подключил к основе 15-летнего вратаря Корца, Коновалов команду покинет

Во вратарской линии «Рубина» изменение. К работе с основой подключен местный воспитанник Никита Корец.
«Во вратарской бригаде Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России (2005 г.р.) Никита является победителем престижного турнира развития УЕФА.
У Ивана Коновалова есть несколько предложений о продолжении карьеры, поэтому на второй сбор «Рубина» он не полетел», – сообщили в Казани.
- До «Рубина» 26-летний Коновалов выступал за белорусское «Торпедо-БелАЗ».
- Рынок оценивает Коновалова в 500 тысяч евро.
- Последний раз в официальном матче он выходил на поле в сентябре 2019 года.
Источник: официальный сайт «Рубина»