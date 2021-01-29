«Рубин» подключил к основе 15-летнего вратаря Корца, Коновалов команду покинет

Во вратарской линии «Рубина» изменение. К работе с основой подключен местный воспитанник Никита Корец.

«Во вратарской бригаде Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России (2005 г.р.) Никита является победителем престижного турнира развития УЕФА.

У Ивана Коновалова есть несколько предложений о продолжении карьеры, поэтому на второй сбор «Рубина» он не полетел», – сообщили в Казани.