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    Суркис: «Лобановского хотел видеть «Реал»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему бывший главный тренер команды Валерий Лобановский не уезжал работать за рубеж. Дело в языковом барьере.

    «100 процентов знаю, что его приглашали великие клубы. В Италии; хотел видеть мадридский «Реал». Он отвечал мне: «Если меня не слышат, то все, что я делаю, бесполезно. Они должны чувствовать, где я делаю ударение, где я ставлю запятую, где я ставлю точку. Это должно быть услышано. Через переводчика невозможно донести. В моем возрасте поздно учить язык», – передал слова Лобановского Суркис.

    • Лобановский 3 раза приходил в «Динамо».
    • С командой он дважды брал Кубок обладателей кубков.
    • Со сборной СССР Лобановский доходил до финала Евро-1988.

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    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

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