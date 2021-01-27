Суркис: «Лобановского хотел видеть «Реал»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему бывший главный тренер команды Валерий Лобановский не уезжал работать за рубеж. Дело в языковом барьере.

«100 процентов знаю, что его приглашали великие клубы. В Италии; хотел видеть мадридский «Реал». Он отвечал мне: «Если меня не слышат, то все, что я делаю, бесполезно. Они должны чувствовать, где я делаю ударение, где я ставлю запятую, где я ставлю точку. Это должно быть услышано. Через переводчика невозможно донести. В моем возрасте поздно учить язык», – передал слова Лобановского Суркис.