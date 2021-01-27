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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина

    Нападающий Александр Кокорин официально стал футболистом «Фиорентины». Это констатировала пресс-служба команды.

    Презентация россиянина намечена на 17:00 по местному времени. Известно, что контракт рассчитан до 2024 года.

    • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • Последним клубом игрока был «Спартак».
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

    Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии30
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      Рейтинг: +13923

      derrik2000 22 минуты назад

      На Телеграм появилась новость, что Спартак назвал Аяксу СВОЁ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по Промесу - 10 миллионов евро.
      Аякс хочет 15 миллионов.
      С Промесом зарплата 3, 5 миллиона евро согласована.
      Все ждут ответ Аякса.

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      Рейтинг: -496

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС > derrik2000 19 минут назад

      Заберем

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      Рейтинг: +13923

      derrik2000 > ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 4 минуты назад

      А нужен он сейчас?
      Это уже не тот талантливый паренёк, который ЖАЖДАЛ и денег много заработать, и сделать себе "портфолио" перед возвращением в Европу для выступления за известный европейский клуб.
      Сейчас это уже зажравшийся и утомлённый бешеными бабками футболист, по футбольным меркам, периода заката игроцкой карьеры, который приедет в Спартак с желанием СРУБИТЬ НАПОСЛЕДОК БАБЛА.
      По мне так НЕ НУЖЕН.
      Пусть селекционная служба суетитсся за получаемое ей бабло и находит такую же "маленькую звёздочку", желающую сделать в будущем себе имя в Европе, а прямо сейчас уже начать зарабатывать много денег.
      У Промеса сделать себе имя в Европе по ряду причин не получилось, но денег в Спартаке он заработал изрядно.
      Пусть привозят такого же, как раньше был Промес, но Промес, повторюсь, уже не нужен.

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      Рейтинг: +10

      d c 24 минуты назад

      Eсли делаете cтавки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +15011

      vladimir-7 27 минут назад

      Самое главное, что Кокорин избавился от внешней НЕЧИСТОЙ СИЛЫ в
      РОССИИ и теперь СВОБОДЕН от неё в ИТАЛИИ.

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      Рейтинг: +7163

      ivany4 31 минуту назад

      Случилось и хорошо.
      Пусть теперь всем докажет, что он умеет больше, чем показывал в России.

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      Рейтинг: +2011

      ALEX ML 41 минуту назад

      Уголовник еще покажет себя

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      Рейтинг: +20145

      Боцман59rus 44 минуты назад

      Карпин смахнул с ресницы Мамаева скупую мужскую слезу и перекрестился;

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      Рейтинг: +4298

      Cleaner 1 час назад

      Спартаку мои поздравления! Избавились наконец то от ЭТОГО.

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      Рейтинг: +15011

      vladimir-7 > Cleaner 36 минут назад

      Так они и даже не разобрались в ЭТОМ, полгода покормили и
      быстренько продали.

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      Рейтинг: +4924

      Томик > Cleaner 5 минут назад

      От ЭТОГО не избавились. Бакаев всё ещё в команде. И вот этого то и хрен продашь за деньги.

      0
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      Рейтинг: +19864

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Все довольны, все улыбаются. ))) Это ненадолго! (((

      1
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      Рейтинг: +82194

      zigbert 1 час назад

      Хорошая новость, которая устроит все заинтересованные стороны. Как бы то ни было удачи Александру в Фиорентине!

      7
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      Рейтинг: +4298

      Cleaner 1 час назад

      НУ КУПИЛИ!!!...)))

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