«Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина

На Телеграм появилась новость, что Спартак назвал Аяксу СВОЁ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по Промесу - 10 миллионов евро.
Аякс хочет 15 миллионов.
С Промесом зарплата 3, 5 миллиона евро согласована.
Все ждут ответ Аякса.
Нападающий Александр Кокорин официально стал футболистом «Фиорентины». Это констатировала пресс-служба команды.
Презентация россиянина намечена на 17:00 по местному времени. Известно, что контракт рассчитан до 2024 года.
- По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- Последним клубом игрока был «Спартак».
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери