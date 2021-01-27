«Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина

Нападающий Александр Кокорин официально стал футболистом «Фиорентины». Это констатировала пресс-служба команды.

Презентация россиянина намечена на 17:00 по местному времени. Известно, что контракт рассчитан до 2024 года.

По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

Последним клубом игрока был «Спартак».

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери