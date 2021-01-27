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«Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина

27 января 2021, 11:01
34

Нападающий Александр Кокорин официально стал футболистом «Фиорентины». Это констатировала пресс-служба команды.

Презентация россиянина намечена на 17:00 по местному времени. Известно, что контракт рассчитан до 2024 года.

  • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
  • Последним клубом игрока был «Спартак».
  • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери

Источник: официальный сайт «Фиорентины»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (34)
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oyabun
1611734804
Хорошо что не сорвалось! ))
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JTherry
1611735305
"это просто праздник какой-то"!!!))))
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plehanov6
1611736153
Слава Богу! Наконец-то избавились от балласта ( еще одного)!!!
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slavа0508
1611736698
Поздравляю Спартак и всех нас наконец то избавились от говна,,,,
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zigbert
1611737460
Хорошая новость, которая устроит все заинтересованные стороны. Как бы то ни было удачи Александру в Фиорентине!
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Боцман59rus
1611738982
Карпин смахнул с ресницы Мамаева скупую мужскую слезу и перекрестился;
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ALEX ML
1611739121
Уголовник еще покажет себя
Ответить
ivany4
1611739726
Случилось и хорошо. Пусть теперь всем докажет, что он умеет больше, чем показывал в России.
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portero
1611750358
Свершилось,Ура! Саше играть в футбол, а не гулять, удачи. Шанец последний если облажаешься то только ФНЛ и пенсия....
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Ганнибал Лектор
1611761345
Свершилось, удачи Саше! Может быть, это всего лишь мысль, но... А что если это обиженная Кокориным иномарка из Минпромторга через своих влиятельных хозяев в совете федерации выжила парня из России? Голые факты: 1. Кокорин, выйдя из тюрьмы на первом сборе Зенита феерит и разрывает, но... его насильно, унижая тренера Семака, выгоняют спасать проект друга путлера. 2. Кокорин становится там одним из лучших, показывая высокий уровень. 3. Кокорин наивно едет в Питер в надежде на новый контракт, но там ему говорят всякую чушь, попутно снова втаптывая в грязь авторитет Семака. 4. Кокорин чуть было не переходит в Локомотив, но местному руководству доходчиво объясняют, что его брать нельзя. 5. В спартаке идиллия: наконец-то федун пригласил грамотного менеджера, между ними все предельно ясно. Но... Газизов, видимо, не зная о подковерных действиях царапнутого корейца, решает взять джек-пот, подписав задаром одного из лучших российских футболистов. 6. И тут начинаются странности: Кокорин все чаще то с кофе, то с кроссовками, но не на футбольном поле. Говорят, травма, но... Я не верю. Косвенно это подтверждает нелепая байка про массажиста. Результат известен: играть ему в народной команде толком не дали, а федун, следуя неожиданным "видениям" Заремы приглашает Попова и выгоняет Газизова, пригласившего Кокошу. 7. И в ближайшее же трансферное окно Кокорина в Фиорентину лоббируют Капеллло и Манчини, те самые, кто через приближенного к кремлевской шайке жулика фурсенко растаскивал миллионы евро газовых контрактов. Не слишком ли много совпадений?
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