Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери

Форвард Александр Кокорин уже находится в расположении «Фиорентины». В ближайшее время он должен подписать контракт.

Россиянин посетил тренировку, а также поприветствовал своего нового партнера Франка Рибери. Видео доступно ниже.

Соглашение Кокорина с клубом будет рассчитано на 3,5 года.

По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.