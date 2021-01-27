Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери

Форвард Александр Кокорин уже находится в расположении «Фиорентины». В ближайшее время он должен подписать контракт.
Россиянин посетил тренировку, а также поприветствовал своего нового партнера Франка Рибери. Видео доступно ниже.
- Соглашение Кокорина с клубом будет рассчитано на 3,5 года.
- По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
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Источник: инстаграм «Матч ТВ»