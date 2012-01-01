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    Ковач: «Очень доволен игрой Головина в матче с «Марселем»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру полузащитника Александра Головина в матче 21-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:1). Россиянин вышел на замену в перерыве.

    «В первом тайме нам не хватало контроля мяча. Нам не хватало креатива, поэтому в перерыве вместо Рубена Агилара вышел Головин. Он набирает форму после травмы. Я очень доволен его игрой», – сказал хорват.

    • Россиянин сделал 2 голевых паса, точно навесив с 2 угловых.
    • Головин не играет в стартовом составе с августа.
    • «Монако» занимает в чемпионате 4-е место.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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