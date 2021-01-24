Ковач: «Очень доволен игрой Головина в матче с «Марселем»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру полузащитника Александра Головина в матче 21-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:1). Россиянин вышел на замену в перерыве.

«В первом тайме нам не хватало контроля мяча. Нам не хватало креатива, поэтому в перерыве вместо Рубена Агилара вышел Головин. Он набирает форму после травмы. Я очень доволен его игрой», – сказал хорват.