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    Шварц – о трансферных планах «Динамо»: «Если увидим игрока с хорошим уровнем, то почему нет? Вопрос открыт»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал планы клуба по усилению состава текущей зимой.

    «Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый – ничего в этом плане не будем предпринимать. Второй – если будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, рассмотрим возможность его приобретения.

    В ходе этого сбора будем анализировать, посмотрим на тех игроков, которые находятся на рынке, и по итогу примем решение. Если увидим, что есть игрок с хорошим уровнем, то почему бы и нет? Мы открыты и понимаем важность повышения уровня команды», – сказал Шварц.

    • По итогам 19 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В прошлое трансферное окно клуб потратил на новичков почти 16 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13912

      derrik2000 50 минут назад

      Давай, Сандро, возрождай Динамо!
      То, как ИГРАЛА команда осенью после твоего прихода, мне очень понравилось.

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      Рейтинг: +306

      99-й 1 час назад

      А кто у них главный скаут? Гурцкая?

      0
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