Шварц: «Клопп следит за «Динамо». Смотрит не все матчи, но результаты знает»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что Юрген Клопп следит за матчами московского клуба.

— После переезда в Россию старых знакомых по «Майнцу» — Бувача, Шварца, Воронина — Юрген Клопп начал следить за «Динамо»?

— Уверен, что следит. Я даже знаю это. Понятно, что он не смотрит все наши матчи, но результаты знает.

— Вас с Клоппом можно назвать единомышленниками?

— Да, конечно, есть определeнные моменты, которые нас объединяют и на которые мы смотрим одинаково. Ведь мы вместе играли в «Майнце» у Вольфганга Франка.

«Динамо» идет на шестом месте в РПЛ.

Сейчас московский клуб проводит сборы в Турции.

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