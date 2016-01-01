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    Шварц: «Клопп следит за «Динамо». Смотрит не все матчи, но результаты знает»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что Юрген Клопп следит за матчами московского клуба.

    — После переезда в Россию старых знакомых по «Майнцу» — Бувача, Шварца, Воронина — Юрген Клопп начал следить за «Динамо»?

    — Уверен, что следит. Я даже знаю это. Понятно, что он не смотрит все наши матчи, но результаты знает.

    — Вас с Клоппом можно назвать единомышленниками?

    — Да, конечно, есть определeнные моменты, которые нас объединяют и на которые мы смотрим одинаково. Ведь мы вместе играли в «Майнце» у Вольфганга Франка.

    • «Динамо» идет на шестом месте в РПЛ.
    • Сейчас московский клуб проводит сборы в Турции.

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    Источник: «Чемпионат»

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