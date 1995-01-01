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    Футболисты «Динамо» живут в отеле, где проходят съемки фильма Гая Ричи со Стетхэмом

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что в отеле в турецком Белеке, где проживает московский клуб, снимают фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.

    «У нас снимают кино со Стетхэмом? Так и есть. Но мы не вовлечены ни в один из эпизодов фильма. Они нам не мешают. Насколько я знаю, одна из сцен снимается в холле отеля, но на нашу работу это совершенно не влияет», – рассказал Шварц «Чемпионату».

    • «Динамо» проводит в Белеке первый зимний сбор.
    • Московский клуб идет на шестом месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gossеtt 30 минут назад

      Eсли делаете ставки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +2478

      Бомбардиръ 1 час назад

      А ментов сняться в боевике пригласили бы)

      0
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