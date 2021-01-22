Футболисты «Динамо» живут в отеле, где проходят съемки фильма Гая Ричи со Стетхэмом

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что в отеле в турецком Белеке, где проживает московский клуб, снимают фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.

«У нас снимают кино со Стетхэмом? Так и есть. Но мы не вовлечены ни в один из эпизодов фильма. Они нам не мешают. Насколько я знаю, одна из сцен снимается в холле отеля, но на нашу работу это совершенно не влияет», – рассказал Шварц «Чемпионату».