Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «Чемпионата». Миллер и Черчесов – в топ-5

«Чемпионат» опубликовал топ-10 рейтинга самых влиятельных людей в российском футболе.

Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов. Респондентам был предложен список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг.

Самым влиятельным человеком в российском футболе стал президент РФС Александр Дюков.

Второе место в рейтинге занял Леонид Михельсон – председатель правления «НОВАТЭК», генерального партнера сборной России

Замкнул тройку член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, ставший вторым в аналогичном рейтинге «СЭ», расположился на четвертой строчке. Пятым стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В топ-10 рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата» вошли:

1. Александр Дюков (РФС);

2. Леонид Михельсон («НОВАТЭК»);

3. Игорь Левитин (помощник президента РФ);

4. Алексей Миллер («Газпром»);

5. Станислав Черчесов (сборная России);

6. Сергей Галицкий («Краснодар»);

7. Борис Ротенберг («Сочи»);

8. Александр Алаев (РФС);

9. Максим Орешкин (ЦСКА);

10. Алексей Рыскин («Ростов»).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5