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    Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «Чемпионата». Миллер и Черчесов – в топ-5

    «Чемпионат» опубликовал топ-10 рейтинга самых влиятельных людей в российском футболе.

    Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов. Респондентам был предложен список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг.

    Самым влиятельным человеком в российском футболе стал президент РФС Александр Дюков.

    Второе место в рейтинге занял Леонид Михельсон – председатель правления «НОВАТЭК», генерального партнера сборной России

    Замкнул тройку член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер, ставший вторым в аналогичном рейтинге «СЭ», расположился на четвертой строчке. Пятым стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    В топ-10 рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата» вошли:

    1. Александр Дюков (РФС);

    2. Леонид Михельсон («НОВАТЭК»);

    3. Игорь Левитин (помощник президента РФ);

    4. Алексей Миллер («Газпром»);

    5. Станислав Черчесов (сборная России);

    6. Сергей Галицкий («Краснодар»);

    7. Борис Ротенберг («Сочи»);

    8. Александр Алаев (РФС);

    9. Максим Орешкин (ЦСКА);

    10. Алексей Рыскин («Ростов»).

    С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

    Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3466

      solodealer 16 минут назад

      Полное умственное затмение..
      Что такое "влияние"? Это - про бабло? Тогда понятны фамилии (михельсоны, миллеры, роттенберги...)
      И ... "результат" тоже понятен...
      Когда у нас в стране хоть где-то что-то будет про "компетентность"...?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +588

      plehanov6 39 минут назад

      Самый влиятельный в российском футболе - ГАЗПРОМ!!! Как велит, так и будет! Для примера, посмотрите что творится на "федеральном канале" матч тв!? Все "народное достояние" , как гласят все рекламы, утекает на благо зенитушки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12932

      alarm 1 час назад

      вот этот рейтинг мне больше нравится. почти без свиняк)

      -1
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      Рейтинг: +2931

      Axe111 1 час назад

      ФэАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХПХАХАХАХ

      0
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      Рейтинг: +7111

      NewLife 1 час назад

      "Чемпионат" входит в топ самых идиотских сми.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8014

      Литейный4 2 часа назад

      Федун самый влиятельный человек в судейском корпусе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2022

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А это как - может делать сто хочет и ничего ему не будет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3466

      solodealer > Иван Петров 1986 16 минут назад

      именно))++

      0
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      Рейтинг: +11110

      Skull_Boy 2 часа назад

      Может самый коррумпированный, результаты и его итоги ведь на лицо

      2
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      Рейтинг: +6160

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Что значит влиятельные ? Такая формулировка-это уже позор Нашему футболу ! Есть презик Рфс-но он должен делать свою работу -а не ВЛИЯТЬ ! Иначе -это коррупция , кумовство и тд.

      3
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      Рейтинг: +5438

      nik55 2 часа назад

      самые нищие собрались

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