Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «Чемпионата». Миллер и Черчесов – в топ-5

«Чемпионат» опубликовал топ-10 рейтинга самых влиятельных людей в российском футболе.
Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов. Респондентам был предложен список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг.
Самым влиятельным человеком в российском футболе стал президент РФС Александр Дюков.
Второе место в рейтинге занял Леонид Михельсон – председатель правления «НОВАТЭК», генерального партнера сборной России
Замкнул тройку член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, ставший вторым в аналогичном рейтинге «СЭ», расположился на четвертой строчке. Пятым стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В топ-10 рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата» вошли:
1. Александр Дюков (РФС);
2. Леонид Михельсон («НОВАТЭК»);
3. Игорь Левитин (помощник президента РФ);
4. Алексей Миллер («Газпром»);
5. Станислав Черчесов (сборная России);
6. Сергей Галицкий («Краснодар»);
7. Борис Ротенберг («Сочи»);
8. Александр Алаев (РФС);
9. Максим Орешкин (ЦСКА);
10. Алексей Рыскин («Ростов»).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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