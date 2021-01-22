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  • Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «Чемпионата». Миллер и Черчесов – в топ-5

Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «Чемпионата». Миллер и Черчесов – в топ-5

22 января 2021, 12:39
11

«Чемпионат» опубликовал топ-10 рейтинга самых влиятельных людей в российском футболе.

Опрос проводился среди менеджеров, функционеров и агентов. Респондентам был предложен список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг.

Самым влиятельным человеком в российском футболе стал президент РФС Александр Дюков.

Второе место в рейтинге занял Леонид Михельсон – председатель правления «НОВАТЭК», генерального партнера сборной России

Замкнул тройку член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, ставший вторым в аналогичном рейтинге «СЭ», расположился на четвертой строчке. Пятым стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В топ-10 рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «Чемпионата» вошли:

1. Александр Дюков (РФС);

2. Леонид Михельсон («НОВАТЭК»);

3. Игорь Левитин (помощник президента РФ);

4. Алексей Миллер («Газпром»);

5. Станислав Черчесов (сборная России);

6. Сергей Галицкий («Краснодар»);

7. Борис Ротенберг («Сочи»);

8. Александр Алаев (РФС);

9. Максим Орешкин (ЦСКА);

10. Алексей Рыскин («Ростов»).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Дюков Александр Галицкий Сергей
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1611309197
Чё-то газом пахнуло.
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nik55
1611309326
самые нищие собрались
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САДЫЧОК
1611310221
Что значит влиятельные ? Такая формулировка-это уже позор Нашему футболу ! Есть презик Рфс-но он должен делать свою работу -а не ВЛИЯТЬ ! Иначе -это коррупция , кумовство и тд.
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Skull_Boy
1611310335
Может самый коррумпированный, результаты и его итоги ведь на лицо
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Иван Петров 1986
1611310905
А это как - может делать сто хочет и ничего ему не будет?
Ответить
NewLife
1611312522
"Чемпионат" входит в топ самых идиотских сми.
Ответить
Axe111
1611312642
ФэАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХПХАХАХАХ
Ответить
plehanov6
1611316193
Самый влиятельный в российском футболе - ГАЗПРОМ!!! Как велит, так и будет! Для примера, посмотрите что творится на "федеральном канале" матч тв!? Все "народное достояние" , как гласят все рекламы, утекает на благо зенитушки!!!
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Патриотическая свинья
1611327891
А где федун и зарина? Бредовый рейтинг!
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Hektor 84
1611337046
А на что чабан влияет?
Ответить
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