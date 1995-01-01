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    Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5

    «Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.

    Рейтинг возглавил президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Вторым стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    На третьем месте расположился член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин. Владелец «Спартака» Леонид Федун стал четвертым. Президент ЦСКА Евгений Гинер замкнул пятерку.

    В топ-10 рейтинга самых влиятельных персон российского футбола вошли:

    1. Александр Дюков

    2. Алексей Миллер

    3. Игорь Левитин

    4. Леонид Федун

    5. Евгений Гинер

    6. Сергей Галицкий

    7. Станислав Черчесов

    8. Леонид Михельсон

    9. Александр Алаев

    10. Сергей Прядкин

    С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13896

      derrik2000 22 минуты назад

      А за кого "топит" Левитин"?
      Если тоже за "Зенит", то Спартак при любом раскладе должен ЗАБРОНИРОВАТЬ НАДОЛГО второе место в чемпионате России по "дыр-дыр".
      ЦСКА -третье, а "Краснодар" - четвёртое.
      Но если Левитин "топит" за кого-то другого кроме вышеперечисленных команд, то тогда вся итоговая таблица кроме первого места должна сдвинуться на один пункт вниз.
      ))))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +3392

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Бред. Что в этом списке делает Прядкин? На что он влияет? Когда надо было принять мужское решение по игре Сочи с дублем Ростова он спрятался в конуру и молчал. Да мой кот больше влияет на российский футбол, чем этот "деятель"

      2
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      Рейтинг: +3129

      ziborock 35 минут назад

      Газомазутные на всё влияют кроме качества футбола!

      2
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      Рейтинг: +12835

      alarm 44 минуты назад

      вот почему наш футбол в ж. потому что федун в топе.

      -2
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      Рейтинг: +7579

      Hektor 84 > alarm 22 минуты назад

      Скорее из за тех кто первые три строчки занимают

      2
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      Рейтинг: +19102

      silver29 49 минут назад

      Влиятельный от слова влиять, он назначает судей, дает им указания, создает ВАР и контролирует его, составляет расписание игр РПЛ..... вот только его влияние за рамки российского чемпионата не выходят.

      4
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      Рейтинг: +2031

      seth343 > silver29 41 минуту назад

      Да они только РПЛ рулят, а за рамками они никто, это показали ЛЧ и ЛЕ.

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