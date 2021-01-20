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  • Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5

Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5

20 января 2021, 18:26
24

«Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.

Рейтинг возглавил президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Вторым стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

На третьем месте расположился член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин. Владелец «Спартака» Леонид Федун стал четвертым. Президент ЦСКА Евгений Гинер замкнул пятерку.

В топ-10 рейтинга самых влиятельных персон российского футбола вошли:

1. Александр Дюков

2. Алексей Миллер

3. Игорь Левитин

4. Леонид Федун

5. Евгений Гинер

6. Сергей Галицкий

7. Станислав Черчесов

8. Леонид Михельсон

9. Александр Алаев

10. Сергей Прядкин

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Спартак Федун Леонид Дюков Александр Гинер Евгений
Комментарии (24)
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Ганнибал Лектор
1611158373
Бред. Что в этом списке делает Прядкин? На что он влияет? Когда надо было принять мужское решение по игре Сочи с дублем Ростова он спрятался в конуру и молчал. Да мой кот больше влияет на российский футбол, чем этот "деятель"
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NewLife
1611162644
Ковальчуковский С-Э подтверждает, что Миллер залез в футбол. С какой стати глава убыточной газовой монополии что-то вершит в футболе. Угадайте в чью пользу ?
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САДЫЧОК
1611162689
А , что толку от этих Дюков и Миллера ?! Какая польза ? НИ КАК КОЙ !
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САДЫЧОК
1611163101
Уверен ! Если выгнать всех из футбола и оставить одного Галицкого или Федуна-будет Эффект в 100 раз лучше , а может и в 1000 !
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JTherry
1611164360
ТК Мардан: говорят, что завтра будет объявлено об отставке главы правления Газпрома Алексея Миллера - топ № 2 из этого списка... кто-то в любом случае должен ответить за не построенный "Северный поток-2"...
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Дикий Прапор
1611164590
В этом списке не хватает трех человек: Газзаева, Мутко и Ловчева
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Боцман59rus
1611165935
Какие персоны, такой и футбол
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MaxRnD
1611171365
Не могу развидеть, Пак в этом списке на каком месте ?
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paracetamol
1611211221
Все правильно, Зенит же чемпион! А вот чего тут Михельсон делает?
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vladimir-7
1611211933
Главного редактора "СЭ" уволят, не включил Путина в рейтинг самых влиятельных персон российского футбола. За оплату ЧМ в России ему должны были дать 1-е место.
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