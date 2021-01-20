Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5

«Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.
Рейтинг возглавил президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Вторым стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
На третьем месте расположился член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин. Владелец «Спартака» Леонид Федун стал четвертым. Президент ЦСКА Евгений Гинер замкнул пятерку.
В топ-10 рейтинга самых влиятельных персон российского футбола вошли:
1. Александр Дюков
2. Алексей Миллер
3. Игорь Левитин
4. Леонид Федун
5. Евгений Гинер
6. Сергей Галицкий
7. Станислав Черчесов
8. Леонид Михельсон
9. Александр Алаев
10. Сергей Прядкин
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Источник: «Спорт-Экспресс»