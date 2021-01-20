Дюков и Миллер – самые влиятельные люди российского футбола по версии «СЭ». Федун и Гинер – в топ-5

«Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.

Рейтинг возглавил президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Вторым стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

На третьем месте расположился член попечительского совета РФС и помощник президента РФ Игорь Левитин. Владелец «Спартака» Леонид Федун стал четвертым. Президент ЦСКА Евгений Гинер замкнул пятерку.

В топ-10 рейтинга самых влиятельных персон российского футбола вошли:

1. Александр Дюков

2. Алексей Миллер

3. Игорь Левитин

4. Леонид Федун

5. Евгений Гинер

6. Сергей Галицкий

7. Станислав Черчесов

8. Леонид Михельсон

9. Александр Алаев

10. Сергей Прядкин

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.