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    Клопп: «Проиграть «Бернли» было нелегко, но у «Ливерпуля» получилось. Это сильный удар по лицу»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил поражение в матче 18-го тура АПЛ с «Бернли» (0:1).

    «Это сильный удар по лицу. Я беру всю ответственность на себя.

    Это тяжелое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 (с «Кристал Пэлас» в декабре – прим. «Бомбардира») думают, что все получится само собой. Они усердно работали, но не смогли победить.

    Если что-то не получается, нужно стараться усерднее. Проиграть «Бернли» было нелегко, но нам это удалось», – цитирует Клоппа BBC.

    • «Ливерпуль» не забил в четырех матчах АПЛ подряд впервые с 2000 года.
    • «Бернли» прервал 68-матчевую домашнюю беспроигрышную серию «Ливерпуля».
    • Команда Юргена Клоппа опустилась на четвертое место в АПЛ.
    • Отставание от идущего первым «МЮ» – шесть очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18877

      bset 29 минут назад

      Футбол - фантастическая игра. Ты можешь стать лучшим, выиграть трофеи, но тебя это никак не спасет от спада и поражения от слабой команды. Если бы одна команда постоянно выигрывала, было бы крайне скучно.

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