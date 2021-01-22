Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп: «Проиграть «Бернли» было нелегко, но у «Ливерпуля» получилось. Это сильный удар по лицу»

Клопп: «Проиграть «Бернли» было нелегко, но у «Ливерпуля» получилось. Это сильный удар по лицу»

22 января 2021, 08:18
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил поражение в матче 18-го тура АПЛ с «Бернли» (0:1).

«Это сильный удар по лицу. Я беру всю ответственность на себя.

Это тяжелое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 (с «Кристал Пэлас» в декабре – прим. «Бомбардира») думают, что все получится само собой. Они усердно работали, но не смогли победить.

Если что-то не получается, нужно стараться усерднее. Проиграть «Бернли» было нелегко, но нам это удалось», – цитирует Клоппа BBC.

  • «Ливерпуль» не забил в четырех матчах АПЛ подряд впервые с 2000 года.
  • «Бернли» прервал 68-матчевую домашнюю беспроигрышную серию «Ливерпуля».
  • Команда Юргена Клоппа опустилась на четвертое место в АПЛ.
  • Отставание от идущего первым «МЮ» – шесть очков.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Бернли Клопп Юрген
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_Marqella_
1611301820
Ни чего страшного,Зенит тоже ФК УФА проигрывал,такое бывает...
Ответить
Боцман59rus
1611302846
Нее. ...это поджопник
Ответить
Вомбат
1611304086
В этом сезоне Ливерпуль по игре выглядит почти так же хорошо, а по результату плохо. Думаю, что это карма Ливерпулю, за BLM. Кто забыл, напомню, что ритуал, с конца августа 2020 предваряющий все официальные матчи английских команд, ввел в обиход в своем первом предсезонном матче именно Ливерпуль, и именно Клоппу принадлежит идея, что все английские команды должны делать так же.
Ответить
neveldomha
1611307271
Месяц унижения лидеров. Реал, Барса, Ливерпуль, Бавария..............
Ответить
DOCTOR PENALTY
1611309047
"Это сильный удар по лицу", - сказал Клопп думая о яйцах.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
Вчера, 23:57
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
Вчера, 13:31
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+