Клопп: «Проиграть «Бернли» было нелегко, но у «Ливерпуля» получилось. Это сильный удар по лицу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил поражение в матче 18-го тура АПЛ с «Бернли» (0:1).

«Это сильный удар по лицу. Я беру всю ответственность на себя.

Это тяжелое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 (с «Кристал Пэлас» в декабре – прим. «Бомбардира») думают, что все получится само собой. Они усердно работали, но не смогли победить.

Если что-то не получается, нужно стараться усерднее. Проиграть «Бернли» было нелегко, но нам это удалось», – цитирует Клоппа BBC.