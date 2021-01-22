Клопп: «Проиграть «Бернли» было нелегко, но у «Ливерпуля» получилось. Это сильный удар по лицу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил поражение в матче 18-го тура АПЛ с «Бернли» (0:1).
«Это сильный удар по лицу. Я беру всю ответственность на себя.
Это тяжелое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 (с «Кристал Пэлас» в декабре – прим. «Бомбардира») думают, что все получится само собой. Они усердно работали, но не смогли победить.
Если что-то не получается, нужно стараться усерднее. Проиграть «Бернли» было нелегко, но нам это удалось», – цитирует Клоппа BBC.
- «Ливерпуль» не забил в четырех матчах АПЛ подряд впервые с 2000 года.
- «Бернли» прервал 68-матчевую домашнюю беспроигрышную серию «Ливерпуля».
- Команда Юргена Клоппа опустилась на четвертое место в АПЛ.
- Отставание от идущего первым «МЮ» – шесть очков.
Источник: BBC