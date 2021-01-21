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  • Кокорин: «Пранделли пообещал, что в «Фиорентине» мне предоставят время»

Кокорин: «Пранделли пообещал, что в «Фиорентине» мне предоставят время»

21 января 2021, 21:31
11

Нападающий Александр Кокорин, которого «Спартак» продал «Фиорентине», рассказал о своем разговоре с главным тренером итальянской команды Чезаре Пранделли.

– С кем-то из нового клуба общался? С тренерским штабом, с руководством? На какой позиции тебя видят? Сколько игрового времени будет? Мы смотрим на Миранчука, который время от времени выходит в «Аталанте»...

– Не знаю всей ситуации с Алексеем. Так понимаю, что его брали без согласования с тренером – правда, могу ошибаться.

Я же разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего.

Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить – все всe прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Кокорин Александр Пранделли Чезаре
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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JTherry
1611254611
"Пранделли... спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества" ...о, как! похоже тренер не видел, как играл Кокорин в последнее время, берут кота в мешке)) хотя Прандели самого летом попросят на выход...
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Томик
1611254831
Надо контракт подписать сначала, всё таки.
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Aleksey!
1611255272
Через пару месяцев снова в Россию ждём.
Ответить
Михаил_Боярский
1611258766
Обещать не значит жениться. Главное чтобы на базе стулья к полу были прикручены. Ну и вообще в руках бы держал себя, там вам не здесь.
Ответить
kazak161
1611260072
Кокорина нет уже,как и Мамаева!Все! Время ушло в прок!!!!!!Раньше надо было думать!!!!!!
Ответить
alex1951
1611262090
То ,что у Фиорентины не все дома - это мы знали..... Но ,чтобы до такой степени.... Belliccimo)))
Ответить
rammax fcsm
1611266059
кусок говна......
Ответить
Hektor 84
1611306329
Главное пусть запретят въезд Мамаева в Италию и в Риме закроют все кофейни)))
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zigbert
1611343841
В Фиорентине сачковать не дадут. В предоставленное на поле время нужно будет показать все свои лучшие качества.
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