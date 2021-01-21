Кокорин: «Пранделли пообещал, что в «Фиорентине» мне предоставят время»

Нападающий Александр Кокорин, которого «Спартак» продал «Фиорентине», рассказал о своем разговоре с главным тренером итальянской команды Чезаре Пранделли.

– С кем-то из нового клуба общался? С тренерским штабом, с руководством? На какой позиции тебя видят? Сколько игрового времени будет? Мы смотрим на Миранчука, который время от времени выходит в «Аталанте»...

– Не знаю всей ситуации с Алексеем. Так понимаю, что его брали без согласования с тренером – правда, могу ошибаться.

Я же разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего.

Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить – все всe прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен.

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