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    Кокорин: «Пранделли пообещал, что в «Фиорентине» мне предоставят время»

    Нападающий Александр Кокорин, которого «Спартак» продал «Фиорентине», рассказал о своем разговоре с главным тренером итальянской команды Чезаре Пранделли.

    – С кем-то из нового клуба общался? С тренерским штабом, с руководством? На какой позиции тебя видят? Сколько игрового времени будет? Мы смотрим на Миранчука, который время от времени выходит в «Аталанте»...

    – Не знаю всей ситуации с Алексеем. Так понимаю, что его брали без согласования с тренером – правда, могу ошибаться.

    Я же разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего.

    Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить – все всe прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен.

    Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами все отлично»

    Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»

    Кокорин – о «Спартаке»: «Было много амбициозных вызовов, но подкосили травмы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +949

      Михаил_Боярский 10 минут назад

      Обещать не значит жениться. Главное чтобы на базе стулья к полу были прикручены. Ну и вообще в руках бы держал себя, там вам не здесь.

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      Рейтинг: +295

      Aleksey! 1 час назад

      Через пару месяцев снова в Россию ждём.

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      Рейтинг: +4908

      Томик 1 час назад

      Надо контракт подписать сначала, всё таки.

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      Рейтинг: +10904

      JTherry 1 час назад

      "Пранделли... спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества"
      ...о, как! похоже тренер не видел, как играл Кокорин в последнее время, берут кота в мешке)) хотя Прандели самого летом попросят на выход...

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