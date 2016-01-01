Кокорин – о «Спартаке»: «Было много амбициозных вызовов, но подкосили травмы»

А с чего вдруг Евро то замаячил? Только потому, что он в Серию А перешёл? Там играть надо будет и пахать. Саша из доброго десятка лет в РПЛ, делал всего полтора-два сезона. За Спартак ему тоже никто не мешал играть. Поживем увидим, но как то слабо верится.
Нападающий Александр Кокорин считает, что травмы помешали ему добиться большего в составе «Спартака».
– Нет ощущения, что теперь на горизонте появилось участие в Евро-2020?
– Так далеко не заглядываю. Когда переходил в «Спартак», тоже было много амбициозных вызовов, но так получилось, что подкосили травмы. Поэтому все мои планы пошли не так.
- Кокорин провел десять матчей за «Спартак» и забил два гола с пенальти.
- В ближайшее время форвард перейдет в «Фиорентину».
Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами все отлично»
Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»