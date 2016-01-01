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    Кокорин – о «Спартаке»: «Было много амбициозных вызовов, но подкосили травмы»

    Нападающий Александр Кокорин считает, что травмы помешали ему добиться большего в составе «Спартака».

    – Нет ощущения, что теперь на горизонте появилось участие в Евро-2020?

    – Так далеко не заглядываю. Когда переходил в «Спартак», тоже было много амбициозных вызовов, но так получилось, что подкосили травмы. Поэтому все мои планы пошли не так.

    • Кокорин провел десять матчей за «Спартак» и забил два гола с пенальти.
    • В ближайшее время форвард перейдет в «Фиорентину».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1797

      Валерий2705 45 минут назад

      А с чего вдруг Евро то замаячил? Только потому, что он в Серию А перешёл? Там играть надо будет и пахать. Саша из доброго десятка лет в РПЛ, делал всего полтора-два сезона. За Спартак ему тоже никто не мешал играть. Поживем увидим, но как то слабо верится.

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      Рейтинг: +26338

      oyabun 53 минуты назад

      Насколько помнится Кокорин просто симулировал перед игрой с Сочи и Зенитом. Даже руководство Спартака было в недоумении , врачи говорят "Годен", а Сашок жалуется на дискомфорт. Этого ему не прощу, в команде кадровый голод, все на тебя расчитывают, а ты симулируешь. Результат все помнят. Он такой в немалой степени был из-за того что подвел Кокорин.

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