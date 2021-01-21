Кокорин – о «Спартаке»: «Было много амбициозных вызовов, но подкосили травмы»

Нападающий Александр Кокорин считает, что травмы помешали ему добиться большего в составе «Спартака».

– Нет ощущения, что теперь на горизонте появилось участие в Евро-2020?

– Так далеко не заглядываю. Когда переходил в «Спартак», тоже было много амбициозных вызовов, но так получилось, что подкосили травмы. Поэтому все мои планы пошли не так.

Кокорин провел десять матчей за «Спартак» и забил два гола с пенальти.

В ближайшее время форвард перейдет в «Фиорентину».

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