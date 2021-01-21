Marca: Зидан три месяца не разговаривает с некоторыми футболистами «Реала»

Несколько футболистов «Реала» пожаловались на отсутствие диалога с главным тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом. Француз не разговаривает с игроками два-три месяца.

«Есть целый ряд признаков того, что время Зидана в «Реале» подошло к концу. Его идеи не доходят до игроков.

Некоторые футболисты, которые вчера играли с «Алькояно», рассказали мне, что Зидан не общается с ними два или три месяца. Он игнорирует их», – цитирует журналиста Хосе Феликса Диаса Marca.

«Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» по потерянным очкам на 10 баллов.

За последнюю неделю мадридцы вылетели из Суперкубка и Кубка Испании.

Зидан – о вылете «Реала» из Кубка от «Алькояно»: «Это не позор»