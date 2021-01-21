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    Marca: Зидан три месяца не разговаривает с некоторыми футболистами «Реала»

    Несколько футболистов «Реала» пожаловались на отсутствие диалога с главным тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом. Француз не разговаривает с игроками два-три месяца.

    «Есть целый ряд признаков того, что время Зидана в «Реале» подошло к концу. Его идеи не доходят до игроков.

    Некоторые футболисты, которые вчера играли с «Алькояно», рассказали мне, что Зидан не общается с ними два или три месяца. Он игнорирует их», – цитирует журналиста Хосе Феликса Диаса Marca.

    • «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» по потерянным очкам на 10 баллов.
    • За последнюю неделю мадридцы вылетели из Суперкубка и Кубка Испании.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: -704

      СуперПАВ9 34 минуты назад

      Весь состав реала на хрен на продажу

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