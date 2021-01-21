Аршавин: «Недавно предложили возобновить карьеру в Казахстане»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о предложении от казахстанского клуба возобновить футбольную карьеру.

— Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе.

— Нет желания?

— Нет. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут.

— То есть Андрей Аршавин пока карьеру не возобновляет?

— Уже не возобновлю никогда.

— А тренером как Кержаков?

— Там лицензию надо получать.

— Лень учиться?

— Вообще планировали, но сейчас учеба пошла в другом направлении.