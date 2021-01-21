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Аршавин: «Недавно предложили возобновить карьеру в Казахстане»

21 января 2021, 13:58
2

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о предложении от казахстанского клуба возобновить футбольную карьеру.

— Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе.

— Нет желания?

— Нет. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут.

— То есть Андрей Аршавин пока карьеру не возобновляет?

— Уже не возобновлю никогда.

— А тренером как Кержаков?

— Там лицензию надо получать.

— Лень учиться?

— Вообще планировали, но сейчас учеба пошла в другом направлении.

  • Аршавин играл в Казахстане за «Кайрат».
  • Большую часть карьеры он провел в «Зените».

Источник: Sport24
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1611235032
Вот и ехай поиграй - делом займись. А то уже заколебал на матч тв.
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Ганнибал Лектор
1611240301
Из Аршавина тренер как из Володьки Быстрова эксперт. А вот у Кержа, надеюсь, получится.
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