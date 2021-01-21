Аршавин: «Недавно предложили возобновить карьеру в Казахстане»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о предложении от казахстанского клуба возобновить футбольную карьеру.
— Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе.
— Нет желания?
— Нет. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут.
— То есть Андрей Аршавин пока карьеру не возобновляет?
— Уже не возобновлю никогда.
— А тренером как Кержаков?
— Там лицензию надо получать.
— Лень учиться?
— Вообще планировали, но сейчас учеба пошла в другом направлении.
- Аршавин играл в Казахстане за «Кайрат».
- Большую часть карьеры он провел в «Зените».
Источник: Sport24