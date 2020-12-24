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    Аршавин: «Недавно предложили возобновить карьеру в Казахстане»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о предложении от казахстанского клуба возобновить футбольную карьеру.

    — Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе.

    — Нет желания?

    — Нет. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут.

    — То есть Андрей Аршавин пока карьеру не возобновляет?

    — Уже не возобновлю никогда.

    — А тренером как Кержаков?

    — Там лицензию надо получать.

    — Лень учиться?

    — Вообще планировали, но сейчас учеба пошла в другом направлении.

    • Аршавин играл в Казахстане за «Кайрат».
    • Большую часть карьеры он провел в «Зените».

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    Источник: Sport24

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