Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Крамаренко: «Уже в 16 лет Акинфеев показывал харизму и амбиции. Мы видели, что он станет топ-вратарем»

    Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о начале карьеры Игоря Акинфеева. Его потенциал был виден в 16 лет.

    – В вашей армейской карьере был символический момент, когда вы, образно выражаясь, передали Игорю перчатки…

    – Отлично помню тот матч, это был Кубок Премьер-лиги, играли в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 2003-м. Начну с того, что в момент появления Игоря, когда ему было 16 лет, главным тренером ПФК ЦСКА являлся Валерий Георгиевич Газзаев, а в бригаде вратарей был Веня Мандрыкин, которого я обязательно хочу упомянуть и пожелать ему здоровья. Мне отводилась роль дядьки, мы все находились в одной лодке. Валерий Георгиевич и Вячеслав Викторович Чанов просили меня передавать опыт и в любой момент быть готовым выйти на поле. Мы заранее договорились, что в Питере я и Игорь сыграем по тайму, это был его дебют во взрослом футболе.

    В тот момент мы все уже видели его харизму, что человек с его амбициями и характером вырастет топ-вратарем. И вот что значит судьба: по прошествии стольких лет мы с Акинфеевым вновь работаем вместе.

    Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Акинфеев сыграл решающую роль в моем приглашении»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82040
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru