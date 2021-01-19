Крамаренко: «Уже в 16 лет Акинфеев показывал харизму и амбиции. Мы видели, что он станет топ-вратарем»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о начале карьеры Игоря Акинфеева. Его потенциал был виден в 16 лет.

– В вашей армейской карьере был символический момент, когда вы, образно выражаясь, передали Игорю перчатки…

– Отлично помню тот матч, это был Кубок Премьер-лиги, играли в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 2003-м. Начну с того, что в момент появления Игоря, когда ему было 16 лет, главным тренером ПФК ЦСКА являлся Валерий Георгиевич Газзаев, а в бригаде вратарей был Веня Мандрыкин, которого я обязательно хочу упомянуть и пожелать ему здоровья. Мне отводилась роль дядьки, мы все находились в одной лодке. Валерий Георгиевич и Вячеслав Викторович Чанов просили меня передавать опыт и в любой момент быть готовым выйти на поле. Мы заранее договорились, что в Питере я и Игорь сыграем по тайму, это был его дебют во взрослом футболе.

В тот момент мы все уже видели его харизму, что человек с его амбициями и характером вырастет топ-вратарем. И вот что значит судьба: по прошествии стольких лет мы с Акинфеевым вновь работаем вместе.

ЦСКА объявил о назначении Крамаренко в воскресенье.

Он заменил Сергея Овчинникова на посту тренера вратарей.

на посту тренера вратарей. По информации «Матч ТВ», контракт Крамаренко с ЦСКА рассчитан до конца сезона с опцией продления.

Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Акинфеев сыграл решающую роль в моем приглашении»