Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Акинфеев сыграл решающую роль в моем приглашении»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о назначении в московский клуб.

«Большое спасибо за поздравления и за внимание к моей скромной персоне. Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Виктора Гончаренко, а также Игоря Акинфеева за решение пригласить меня на пост тренера вратарей.

Это очень почетно, учитывая тот факт, что ПФК ЦСКА — клуб с большими традициями и всегда борется за самые высокие места.

Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Еще раз повторю, что это вратарь № 1 в России, дай Бог ему здоровья.

Надеюсь, с его профессионализмом он будет еще долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль», – приводит слов Крамаренко пресс-служба ЦСКА.