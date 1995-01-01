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    Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Акинфеев сыграл решающую роль в моем приглашении»

    Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о назначении в московский клуб.

    «Большое спасибо за поздравления и за внимание к моей скромной персоне. Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Виктора Гончаренко, а также Игоря Акинфеева за решение пригласить меня на пост тренера вратарей.

    Это очень почетно, учитывая тот факт, что ПФК ЦСКА — клуб с большими традициями и всегда борется за самые высокие места.

    Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Еще раз повторю, что это вратарь № 1 в России, дай Бог ему здоровья.

    Надеюсь, с его профессионализмом он будет еще долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль», – приводит слов Крамаренко пресс-служба ЦСКА.

    • ЦСКА объявил о назначении Крамаренко в воскресенье.
    • Он заменил Сергея Овчинникова на посту тренера вратарей.
    • По информации «Матч ТВ», контракт Крамаренко с ЦСКА рассчитан до конца сезона с опцией продления.
    • Московская команда занимает второе место в РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44466

      portero 58 минут назад

      Акинфей рулит...

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