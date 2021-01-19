Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Акинфеев сыграл решающую роль в моем приглашении»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о назначении в московский клуб.
«Большое спасибо за поздравления и за внимание к моей скромной персоне. Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Виктора Гончаренко, а также Игоря Акинфеева за решение пригласить меня на пост тренера вратарей.
Это очень почетно, учитывая тот факт, что ПФК ЦСКА — клуб с большими традициями и всегда борется за самые высокие места.
Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Еще раз повторю, что это вратарь № 1 в России, дай Бог ему здоровья.
Надеюсь, с его профессионализмом он будет еще долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль», – приводит слов Крамаренко пресс-служба ЦСКА.
- ЦСКА объявил о назначении Крамаренко в воскресенье.
- Он заменил Сергея Овчинникова на посту тренера вратарей.
- По информации «Матч ТВ», контракт Крамаренко с ЦСКА рассчитан до конца сезона с опцией продления.
- Московская команда занимает второе место в РПЛ по итогам 19 туров.