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    37-летний Хунтелаар вернется в «Шальке». Он второй бомбардир в истории клуба

    Нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар перейдет в «Шальке», сообщает De Telegraaf.

    Команды оформляют последние детали сделки. 37-летний форвард в скором времени должен пройти медобследование в Гельзенкирхене.

    • Голландец выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год. Он забил 126 голов и сделал 35 ассистов в 240 матчах.
    • Клаас-Ян – второй бомбардир в истории клуба. Клаус Фишер – первый (210).
    • В декабре Хунтелаар заявил, что текущий сезон станет последним в его карьере.
    • «Шальке» идет на последнем месте в Бундеслиге.

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    Источник: De Telegraaf

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