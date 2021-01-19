37-летний Хунтелаар вернется в «Шальке». Он второй бомбардир в истории клуба

Нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар перейдет в «Шальке», сообщает De Telegraaf.
Команды оформляют последние детали сделки. 37-летний форвард в скором времени должен пройти медобследование в Гельзенкирхене.
- Голландец выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год. Он забил 126 голов и сделал 35 ассистов в 240 матчах.
- Клаас-Ян – второй бомбардир в истории клуба. Клаус Фишер – первый (210).
- В декабре Хунтелаар заявил, что текущий сезон станет последним в его карьере.
- «Шальке» идет на последнем месте в Бундеслиге.
Источник: De Telegraaf