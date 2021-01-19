Умяров: «Рад приходу Хендрикса. Конкуренция – всегда хорошо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о новичке москвичей Йоррите Хендриксе.

— «Зенит» на сборах много работает с мячом, а у вас одна физика. С ума не сходите?

— У нас не только физика. Вчера у нас вообще был игровой день. Я думаю, первый сбор такой и должен быть, один день — бег, физика и тренажерка, и во второй чисто работа с мячом.

— Летом из-за коронавируса не было нормальных сборов. Насколько это влияет на физику?

— После карантина у нас было две недели в Тарасовке. Конечно, этого недостаточно на фоне долгого перерыва. Но, действительно, последний хороший сбор был год назад в Абу-Даби.

Тогда мы были в хорошем состоянии три-четыре игры после него. Это жизнь, не мы это все придумали. Сейчас наберем кондиции и будем в своей лучшей форме.

— Хендрикса взяли на вашу позицию. Не обидно?

— Хорошо, что взяли качественного игрока. Конкуренция — всегда хорошо, она способствует прогрессу, замечал это уже неоднократно. Мы с ним пообщались по футбольным делам и тренировкам. Все супер.

Хорошо, когда в команде много квалифицированных игроков. Хендрикс — игрок с опытом, он выступал за ПСВ, это отличный клуб. Рад его приходу.

«Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.

Хавбек всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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