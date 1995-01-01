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    Умяров: «Рад приходу Хендрикса. Конкуренция – всегда хорошо»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о новичке москвичей Йоррите Хендриксе.

    — «Зенит» на сборах много работает с мячом, а у вас одна физика. С ума не сходите?

    — У нас не только физика. Вчера у нас вообще был игровой день. Я думаю, первый сбор такой и должен быть, один день — бег, физика и тренажерка, и во второй чисто работа с мячом.

    — Летом из-за коронавируса не было нормальных сборов. Насколько это влияет на физику?

    — После карантина у нас было две недели в Тарасовке. Конечно, этого недостаточно на фоне долгого перерыва. Но, действительно, последний хороший сбор был год назад в Абу-Даби.

    Тогда мы были в хорошем состоянии три-четыре игры после него. Это жизнь, не мы это все придумали. Сейчас наберем кондиции и будем в своей лучшей форме.

    — Хендрикса взяли на вашу позицию. Не обидно?

    — Хорошо, что взяли качественного игрока. Конкуренция — всегда хорошо, она способствует прогрессу, замечал это уже неоднократно. Мы с ним пообщались по футбольным делам и тренировкам. Все супер.

    Хорошо, когда в команде много квалифицированных игроков. Хендрикс — игрок с опытом, он выступал за ПСВ, это отличный клуб. Рад его приходу.

    • «Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.
    • Хавбек всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Хендрикс: «Тедеско сказал, что вместе мы многого добьемся»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: -148

      Закат ЕдРа 3 минуты назад

      Конечно рад, потому как и ты днище))

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      Рейтинг: +7864

      Литейный4 12 минут назад

      Понаберут же всякий неликвид, ненужный никому в Европе. Гыгыгы

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