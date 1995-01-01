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    Хендрикс: «Тедеско сказал, что вместе мы многого добьемся»

    Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал об общении с главным тренером команды Доменико Тедеско.

    «Наша встреча прошла очень хорошо. Мы увиделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого», – сообщил голландец.

    • «Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.
    • Хавбек всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии13
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      Рейтинг: +114

      dimazavr 50 минут назад

      Как же много самонадеянных и диванных персонажей любят обсуждать здесь, каждый "чих" Спартака... Скучно вам там со своими коллективами физкультуры?

      0
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      Рейтинг: +22659

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Дуэтом прыгать на бровке будут ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +861

      Sky Spartak 1 час назад

      А он не сказал тебе,что через пол года он уйдёт ) Если попадут в ЛЧ будет круть конечно...

      0
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      Рейтинг: +2026

      Ден 781 1 час назад

      Ясно, Тедеско его заберёт летом с собой

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      Рейтинг: +1474

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Это Ещенко был.

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      Рейтинг: +2413

      _Marqella_ 2 часа назад

      Обманул Тедеско голландца...))

      1
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      Рейтинг: +1843

      Fusballer > _Marqella_ 2 часа назад

      Не обманул, а сказал отрицательную правду.

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      Рейтинг: +2413

      _Marqella_ > Fusballer 2 часа назад

      Так Тедеско вроде домой собрался в конце сезона, за оставшиеся 11 матчей многого не добьёшься..

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      Рейтинг: +13871

      derrik2000 3 часа назад

      Ну, если САМ тедескин сказал...
      ))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +3059

      raritet 3 часа назад

      Никто же точно сказать не может , чего это многого. Ну например , займут в этом году 5 место. Или , например, выиграют Лигу Чемпионов. ???

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      Рейтинг: +2413

      _Marqella_ > raritet 2 часа назад

      Что бы выиграть ЛЧ нужно сначала попасть в ЛЧ...

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      Рейтинг: +4480

      BarStep 3 часа назад

      Так тебе тогда в Бундеслигу нужно было подаваться..

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      Рейтинг: +938

      FROL001 3 часа назад

      Этот физрук лапшу на уши вешает, а неликвид Хендрикс её хавает. Гыгыгы

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