Хендрикс: «Тедеско сказал, что вместе мы многого добьемся»

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал об общении с главным тренером команды Доменико Тедеско.
«Наша встреча прошла очень хорошо. Мы увиделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого», – сообщил голландец.
- «Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.
- Хавбек всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»
Источник: Ютуб-канал «Спартака»