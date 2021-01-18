Хендрикс: «Тедеско сказал, что вместе мы многого добьемся»

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал об общении с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Наша встреча прошла очень хорошо. Мы увиделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого», – сообщил голландец.

«Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.

Хавбек всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»