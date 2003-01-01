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    ЦСКА опубликовал состав на сборы в Кампоамор. Боков, Фукс, Яковлев – в списке

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала список футболистов, которые отправились на сбор в Кампоамор. Там команда будет работать до 19 февраля.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

    Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хeрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

    Нападающие: Адольфо Гайч, Фeдор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

    Бистрович не полетел на сбор ЦСКА в связи с переговорами с другим клубом

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44345

      portero 4 минуты назад

      "Любовь в поле" или "полевая любовь" ... интересное название местечка.

      0
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      Рейтинг: +9198

      BRO_football 45 минут назад

      Бистрович не полетел на сбор ЦСКА в связи с переговорами с другим клубом.
      А Гайч полетел, хотя слухе об аренде в Примеру были. Это значит, что слухи лживые.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1864

      prtcs 2 часа назад

      Здоровья, удачи. Только вперед, ни шагу назад.

      0
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