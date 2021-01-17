ЦСКА опубликовал состав на сборы в Кампоамор. Боков, Фукс, Яковлев – в списке

Пресс-служба ЦСКА опубликовала список футболистов, которые отправились на сбор в Кампоамор. Там команда будет работать до 19 февраля.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хeрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Адольфо Гайч, Фeдор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

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