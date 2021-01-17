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    «Месяц не виделись и не могут наговориться». ЦСКА показал кадры из самолета в Кампоамор

    ЦСКА вылетел на сбор в испанский Кампоамор. Пресс-служба показала фотографии из самолета.

    «Когда месяц не виделись и не могут наговориться», – так подписан один из кадров.

    • В Испании ЦСКА сыграет, в частности, со сборной испанских свободных агентов.
    • С ЦСКА летит новый тренер вратарей Дмитрий Крамаренко.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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