«Месяц не виделись и не могут наговориться». ЦСКА показал кадры из самолета в Кампоамор

ЦСКА вылетел на сбор в испанский Кампоамор. Пресс-служба показала фотографии из самолета.
«Когда месяц не виделись и не могут наговориться», – так подписан один из кадров.
- В Испании ЦСКА сыграет, в частности, со сборной испанских свободных агентов.
- С ЦСКА летит новый тренер вратарей Дмитрий Крамаренко.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Когда месяц не виделись и не могут наговориться #Кампоамор2021 pic.twitter.com/znX33v0yVv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021
#Кампоамор2021 pic.twitter.com/H3rYYZpSWQ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021