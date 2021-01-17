«Месяц не виделись и не могут наговориться». ЦСКА показал кадры из самолета в Кампоамор

ЦСКА вылетел на сбор в испанский Кампоамор. Пресс-служба показала фотографии из самолета.

«Когда месяц не виделись и не могут наговориться», – так подписан один из кадров.

В Испании ЦСКА сыграет, в частности, со сборной испанских свободных агентов.

С ЦСКА летит новый тренер вратарей Дмитрий Крамаренко .

. ЦСКА идет в РПЛ 2-м.