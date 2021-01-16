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  • Аршавин – о Руни: «Колхозник, а на поле много что мог делать»

Аршавин – о Руни: «Колхозник, а на поле много что мог делать»

16 января 2021, 14:33
12

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об Уэйне Руни, который в пятницу завершил карьеру и возглавил «Дерби Каунти».

«Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень – колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать.

Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своем таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в «Манчестер Юнайтед» было много, – сказал Аршавин.

  • Руни завершил карьеру в 35 лет.
  • Он – лучший бомбардир в истории «МЮ» и сборной Англии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Дерби Каунти Аршавин Андрей Руни Уэйн
Комментарии (12)
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гууд
1610798797
Андрюша, колхоз это ты...
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Aston
1610799727
Помойный,кто тебя вообще спрашивал????
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derrik2000
1610801699
А что все так возбудились-то, когда Аршавин назвал Руни "колхозником"??? "Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень – колхозник. Простой работяга в плане вида. " ВОТ И ФСЁ! Дальше - одни комплименты в его адрес от Аршавина. Таким же по виду "колхозником", если кто помнит, был Сальваторе Скилаччи, который проведя свой первый сезон в Ювентусе и сразу призвавшийся в сборную Италии, в домашнем для Италии чемпионате мира в 1990 году, стал лучшим бомбардиром этого турнира. На рожу был - да, колхозник. Ну, или крестьянин из глухой деревеньки. А на деле был в ТОТ год - О-О-О-О!!! Потом, правда, уже не блистал и в скором времени уехал играть в Японию.
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koli4ka
1610802278
Андруша в бытность был "гусаром" слегка выбрит и до синевы пьяненьким по пабам-барам шарился,а также был отменным чипсоедом,но не колхозником,уж точно!!!
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portero
1610803542
Наверное правильнее было сказать пахарь, если читать всё остальное. да.. в РПЛ пахарей мало, да еще которые почти всё на поле могут делать отлично, таких просто нет...
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yarik1_78
1610812961
Аршавин не когда особым умом не отличался,так что ему простительно.
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Hektor 84
1610829781
Аршавин и сам то на футболиста не похож. Скорее на гундявого соплежуя)))))
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