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    Аршавин – о Руни: «Колхозник, а на поле много что мог делать»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об Уэйне Руни, который в пятницу завершил карьеру и возглавил «Дерби Каунти».

    «Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень – колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать.

    Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своем таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в «Манчестер Юнайтед» было много, – сказал Аршавин.

    • Руни завершил карьеру в 35 лет.
    • Он – лучший бомбардир в истории «МЮ» и сборной Англии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +44309

      portero 52 минуты назад

      Наверное правильнее было сказать пахарь, если читать всё остальное.
      да.. в РПЛ пахарей мало, да еще которые почти всё на поле могут делать отлично, таких просто нет...

      1
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      Рейтинг: +1335

      koli4ka 1 час назад

      Андруша в бытность был "гусаром" слегка выбрит и до синевы пьяненьким по пабам-барам шарился,а также был отменным чипсоедом,но не колхозником,уж точно!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13810

      derrik2000 1 час назад

      А что все так возбудились-то, когда Аршавин назвал Руни "колхозником"???

      "Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень – колхозник. Простой работяга в плане вида. "

      ВОТ И ФСЁ!
      Дальше - одни комплименты в его адрес от Аршавина.

      Таким же по виду "колхозником", если кто помнит, был Сальваторе Скилаччи, который проведя свой первый сезон в Ювентусе и сразу призвавшийся в сборную Италии, в домашнем для Италии чемпионате мира в 1990 году, стал лучшим бомбардиром этого турнира.

      На рожу был - да, колхозник.
      Ну, или крестьянин из глухой деревеньки.
      А на деле был в ТОТ год - О-О-О-О!!!
      Потом, правда, уже не блистал и в скором времени уехал играть в Японию.

      2
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      Рейтинг: +1469

      Алехсбургер. > derrik2000 51 минуту назад

      Ваша позитивная девиация опять скрасила слёт бомбомётов.
      Спасибо.)

      0
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      Рейтинг: +13810

      derrik2000 > Алехсбургер. 27 минут назад

      Какой-то ...м-м-м-м-м... сомнительный комплимент в мой адрес.

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      Рейтинг: +1469

      Алехсбургер. > derrik2000 14 минут назад

      )))

      Хорошо.
      "За.е.бца " ,тогда.)

      0
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      Рейтинг: +1793

      Aston 1 час назад

      Помойный,кто тебя вообще спрашивал????

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      Рейтинг: +66

      гууд 2 часа назад

      Андрюша, колхоз это ты...

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