Аршавин – о Руни: «Колхозник, а на поле много что мог делать»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об Уэйне Руни, который в пятницу завершил карьеру и возглавил «Дерби Каунти».

«Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень – колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать.

Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своем таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в «Манчестер Юнайтед» было много, – сказал Аршавин.