«Зенит» проведет оба зимних сбора в Дубае

«Зенит», начавший в пятницу первый тренировочный сбор в Дубае, определился с местом проведения второго этапа подготовки к возобновлению сезона.

Команда Сергея Семака пробудет в ОАЭ до 27 января, после чего футболисты получат несколько дней отдыха.

31 января «Зенит» вернется к тренировкам и снова будет заниматься в Дубае. Конец второго сбора запланирован на 12 февраля.

Затем петербуржцы отправятся в Россию. 20 или 21 февраля им предстоит сыграть с тульским «Арсеналом» в Кубке России.