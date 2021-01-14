«Ты – вечная тень Пеле». Гонсалес продолжил перепалку с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес продолжили перепалку в твиттере после матча за Суперкубок Франции (2:1).

«Родители не научили тебя выигрывать титулы», – написал Неймар в ответ на слова Гонсалеса про родителей, которые «научили выносить мусор».

«Ты – вечная тень короля», – ответил Гонсалес, сравнив Неймара с Пеле.

«А ты – моя. Я сделал тебя знаменитым. Можешь не благодарить», – ответил Неймар.

В сентябре 2020 года между футболистами случился конфликт на футбольном поле.

В матче 3-го тура Лиги 1 Неймар ударил Гонсалеса кулаком по голове, обвинив его в расизме, за что был удален с поля.

Во время той игры футболисты обменивались взаимными оскорблениями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Родители всегда учили меня выносить мусор». Гонсалес снова поругался с Неймаром