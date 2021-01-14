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    «Ты – вечная тень Пеле». Гонсалес продолжил перепалку с Неймаром

    Нападающий «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес продолжили перепалку в твиттере после матча за Суперкубок Франции (2:1).

    «Родители не научили тебя выигрывать титулы», – написал Неймар в ответ на слова Гонсалеса про родителей, которые «научили выносить мусор».

    «Ты – вечная тень короля», – ответил Гонсалес, сравнив Неймара с Пеле.

    «А ты – моя. Я сделал тебя знаменитым. Можешь не благодарить», – ответил Неймар.

    • В сентябре 2020 года между футболистами случился конфликт на футбольном поле.
    • В матче 3-го тура Лиги 1 Неймар ударил Гонсалеса кулаком по голове, обвинив его в расизме, за что был удален с поля.
    • Во время той игры футболисты обменивались взаимными оскорблениями.

    «Родители всегда учили меня выносить мусор». Гонсалес снова поругался с Неймаром

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    Источник: твиттер Неймара

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2651

      aaaaahhhh 29 минут назад

      ..только если тень от бутсы Пеле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7441

      Hektor 84 35 минут назад

      Неймару даже до тени Пеле очень и очень далеко! Переоцененный футболист. Еще хам и скандалист.

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